МИД предупредил о провокациях перед выборами
МИД России призвал граждан РФ, особенно находящихся за рубежом, проявлять бдительность в преддверии выборов в Госдуму и не поддаваться на возможные провокации. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге.
«Остается высокая вероятность того, что усилия наших недругов будут направлены на проведение экстремистских, протестных акций по дискредитации России и ее руководства», – пояснила дипломат.
17 августа председатель комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев заявлял, что иноагенты и представители экстремистских организаций готовят провокации в ходе выборов в Думу 20 сентября.
По его словам, у российских посольств за рубежом планируется проведение фейковых экзитполов. Депутат пояснял, что цель этих манипуляций – на основании заведомо ангажированных результатов соцопросов избирателей у заграничных избирательных участков заявить в западных СМИ о фальсификациях на выборах еще до их окончания.
Пискарев также сообщал о наборе волонтеров для проведения таких опросов среди релокантов, в том числе людей с опытом социологических исследований и агитационной работы. Он не исключил и других провокаций на зарубежных избирательных участках. Собранные комиссией материалы были направлены в МИД России.