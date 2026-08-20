МИД предупредил о провокациях перед выборами

По его словам, у российских посольств за рубежом планируется проведение фейковых экзитполов. Депутат пояснял, что цель этих манипуляций – на основании заведомо ангажированных результатов соцопросов избирателей у заграничных избирательных участков заявить в западных СМИ о фальсификациях на выборах еще до их окончания.