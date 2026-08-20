Путин: Россия планирует расширить географию АЭС внутри страны

Путин: Россия планирует расширить географию АЭС внутри страныНовые станции появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке
Россия планирует расширить географию размещения энергоблоков атомных электростанций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам атомной энергетики.
«Современные атомные станции, производящие доступную, чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке», – сказал глава страны.
По словам Путина, развитие атомной генерации позволит укрепить инфраструктурную базу регионов и создать условия для появления новых энергоемких производств.
Например, речь идет о предприятиях по глубокой переработке природных ресурсов Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Дополнительные энергетические мощности также потребуются для развития электротранспорта, промышленной робототехники и автоматизированных систем в сфере услуг, роль которых в современной экономике растет, отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что сейчас атомная энергетика – это без преувеличения предмет гордости страны. Глава страны также напомнил, что сегодня исполняется 81 год созданию отечественной атомной промышленности.