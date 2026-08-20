Путин: Россия планирует расширить географию АЭС внутри страны

Например, речь идет о предприятиях по глубокой переработке природных ресурсов Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Дополнительные энергетические мощности также потребуются для развития электротранспорта, промышленной робототехники и автоматизированных систем в сфере услуг, роль которых в современной экономике растет, отметил глава государства.