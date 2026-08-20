В ФРГ задержали подозреваемого в подстрекательстве к убийству школьника в России

Следствие также утверждает, что подозреваемый призывал к убийству молодого человека в США и склонял жителей США и Швеции к поджогам автомобилей. Кроме того, он якобы убедил ребенка из одной из европейских стран причинить себе вред, а затем распространял видеозаписи некоторых преступлений.