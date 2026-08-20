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В ФРГ задержали подозреваемого в подстрекательстве к убийству школьника в России

Татьяна Мозолевская

Правоохранительные органы ФРГ задержали подозреваемого в подстрекательстве к убийству школьника в России. Об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии, передает ТАСС.

Следствие подозревает некоего Кая М. в участии в террористической и преступной группировке, где он выступал в качестве одного из организаторов.

Как утверждает прокуратура, в 2024 г. подозреваемый создал как минимум два онлайн-сообщества, объединявших сторонников правоэкстремистской идеологии. Их деятельность была направлена в том числе на совершение особо тяжких преступлений, включая убийства. Участники групп, по версии следствия, стремились приблизить «крах общественного порядка» посредством насилия и призывов к нему.

Случаи нападений на российские учебные заведения

Общество

Отдельно в материалах дела упоминается убийство в России. По версии немецкой прокуратуры, Кай М. совместно с другими участниками группировки подтолкнул несовершеннолетнего россиянина к тому, чтобы тот смертельно ранил ножом ребенка в школе. Других подробностей этого эпизода ведомство не приводит.

Следствие также утверждает, что подозреваемый призывал к убийству молодого человека в США и склонял жителей США и Швеции к поджогам автомобилей. Кроме того, он якобы убедил ребенка из одной из европейских стран причинить себе вред, а затем распространял видеозаписи некоторых преступлений.

Кай М. был задержан 17 марта и с тех пор находится под стражей.

16 декабря 2025 г. 15-летний ученик девятого класса напал с ножом на школьников Успенской СОШ в поселке Горки-2 (Одинцовский городской округ). В результате погиб четвероклассник. На кадрах, снятых девятиклассником до нападения на школу, заметна символика ультраправых организаций, а на шлеме присутствуют антисемитские надписи. По данным ТАСС, подросток был приверженцем «деструктивного молодежного течения».

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