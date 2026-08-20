Пираты захватили перевозившее турецкое оружие судно у берегов Сомали
Пираты захватили грузовое судно под флагом Камеруна, перевозившее турецкое оружие, у восточного побережья Сомали 17 августа. Об этом сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на представителя сомалийских властей.
Судно M/V LUTUF было захвачено примерно в 3,5 морской мили от населенного пункта Маррайя в районе Эйль полуавтономного региона Пунтленд. После этого пираты направили его к побережью региона Нугаль.
По данным собеседника агентства, судно принадлежит компании Polar Movement Shipping. На его борту находилось оружие, предназначенное для турецкого военного учебного центра в Могадишо, а также коммуникационное и спутниковое оборудование.
Экипаж M/V LUTUF состоит из 10 человек: шести граждан Индии, одного гражданина Турции, одного гражданина Грузии и двух сербских сотрудников службы безопасности.
В захвате участвовали восемь пиратов. Предполагается, что они входят в группировку, причастную к захвату судна M/V Sward 26 апреля. После нападения за M/V LUTUF наблюдали турецкие вертолеты и беспилотники, к нему также приблизились два судна, принадлежащие турецким владельцам.
18 августа после прибытия к захваченному судну небольшой лодки в этом районе был нанесен авиаудар. По данным источника AP, четыре человека погибли, еще двое получили ранения. Кто нанес удар и были ли погибшие причастны к захвату судна, пока неизвестно.
Данных о нынешнем состоянии судна, экипажа и груза также нет. Турецкие власти произошедшее пока не комментировали.
В мае военный аналитик Майкл Кларк заявил Sky News, что кризис в Ормузском проливе, где Иран и США фактически остановили судоходство, создал опасный прецедент, который могут использовать другие страны для блокировки ключевых морских путей.
Эксперт считает, что Китай может использовать действия администрации Дональда Трампа как оправдание для ограничения доступа в Тайваньский пролив. Спор между Индонезией и Малайзией может поставить под угрозу судоходство в Малаккском проливе. Проход кораблей через Баб-эль-Мандебский пролив, где активны йеменские хуситы, поддерживающие Иран, также может оказаться под угрозой.