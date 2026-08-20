Пираты захватили перевозившее турецкое оружие судно у берегов Сомали

Эксперт считает, что Китай может использовать действия администрации Дональда Трампа как оправдание для ограничения доступа в Тайваньский пролив. Спор между Индонезией и Малайзией может поставить под угрозу судоходство в Малаккском проливе. Проход кораблей через Баб-эль-Мандебский пролив, где активны йеменские хуситы, поддерживающие Иран, также может оказаться под угрозой.