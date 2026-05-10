Sky News: три ключевых пролива могут оказаться под угрозой блокады

Sky News: три ключевых пролива могут оказаться под угрозой блокадыПо мнению экспертов, действия США на Ближнем Востоке создали опасный прецедент
Кризис в Ормузском проливе, где Иран и США фактически остановили судоходство, создал опасный прецедент, который могут использовать другие страны для блокировки ключевых морских путей. Об этом в эфире Sky News заявил военный аналитик Майкл Кларк.
Эксперт считает, что Китай может использовать действия администрации Дональда Трампа как оправдание для ограничения доступа в Тайваньский пролив. Спор между Индонезией и Малайзией может поставить под угрозу судоходство в Малаккском проливе. Проход кораблей через Баб-эль-Мандебский пролив, где активны йеменские хуситы, поддерживающие Иран, также может оказаться под угрозой.
По мнению Кларка, хаос в Ормузском проливе заставит страны Ближнего Востока строить трубопроводы для поставки энергоресурсов. При этом Суэцкий и Панамский каналы не подвержены риску, считает он.
Тайваньский пролив отделяет остров Тайвань от материкового Китая. Это один из наиболее оживленных морских маршрутов в мире, через который проходит значительная часть мировой контейнерной торговли и поставок энергоносителей в регион. Политический статус пролива остается предметом международных споров, а Пекин регулярно проводит военные учения в этом районе, подчеркивая, что остров является частью Китая.
Малаккский пролив расположен между Малайским полуостровом и индонезийским островом Суматра. Это кратчайший морской путь между Индийским и Тихим океанами, через который ежегодно проходят около 90 000 судов, включая более половины мировых поставок нефти с Ближнего Востока в Китай и Японию. Пролив особенно уязвим из-за узости (в самом узком месте его ширина составляет около 2,8 км) и высокого риска атак пиратов.
Баб-эль-Мандебский пролив («Врата слез») соединяет Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном. Он является ключевым маршрутом для поставок нефти из Персидского залива в Европу и США, а также для судов, следующих через Суэцкий канал. В последние годы хуситы, контролирующие значительную часть йеменского побережья, неоднократно атаковали коммерческие суда в этом районе, что подтверждает его уязвимость.