Sky News: три ключевых пролива могут оказаться под угрозой блокады

Малаккский пролив расположен между Малайским полуостровом и индонезийским островом Суматра. Это кратчайший морской путь между Индийским и Тихим океанами, через который ежегодно проходят около 90 000 судов, включая более половины мировых поставок нефти с Ближнего Востока в Китай и Японию. Пролив особенно уязвим из-за узости (в самом узком месте его ширина составляет около 2,8 км) и высокого риска атак пиратов.