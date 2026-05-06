США вывели из строя танкер, пытавшийся прорвать блокаду в Ормузском проливе
Американские силы выстрелами вывели из строя танкер под флагом Ирана в районе Ормузского пролива. Об этом заявило центральное командование ВС США.
Как утверждают в командовании, силы США отслеживали движение танкера M/T Hasna, который шел в международных водах в направлении иранского порта. Экипажу неоднократно направлялись предупреждения о нарушении действующих ограничений. В результате американские силы вывели из строя руль танкера, произведя несколько выстрелов из 20-мм пушки истребителя ВМС США F/A-18 Super Hornet, запущенного с авианосца USS Abraham Lincoln (CVN 72). Судно утратило возможность продолжать движение.
В американском командовании подчеркнули, что контроль за перемещением судов, направляющихся в иранские порты или покидающих их, будет продолжен в рамках действующей блокады.
Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке миссии «Проект свобода» для обеспечения прохода судов в Ормузском проливе. Трамп объявил о подготовке операции по восстановлению прохода судов через Ормузский пролив 4 мая. Миссия получила название «Проект свобода», она направлена на обеспечение свободного прохода коммерческих судов. Центральное командование ВС США собиралось привлечь к операции 15 000 военнослужащих.
США заблокировали Ормузский пролив в середине апреля, когда переговоры в Исламабаде не принесли результата. Несколько дней спустя Иран в одностороннем порядке открыл пролив для коммерческих судов, но США блокаду не сняли. 2 мая Трамп назвал американскую военно-морскую блокаду Ормузского пролива очень прибыльным делом и сравнил действия США с пиратством.