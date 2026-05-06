Трамп приостановил миссию «Проект свобода» в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке миссии «Проект свобода» для обеспечения прохода судов в Ормузском проливе.
«Пока блокада будет оставаться в силе, «Проект свобода» (движение судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период времени, чтобы выяснить, удастся ли завершить и подписать соглашение», – написал он в Truth Social.
Американский лидер отметил, что решение принято в связи с просьбой Пакистана и других стран, а также «с огромными военными успехами, достигнутыми нами в ходе кампании против Ирана, и значительным прогрессом в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана».
Трамп объявил о подготовке операции по восстановлению прохода судов через Ормузский пролив 4 мая. Миссия получила название «Проект свобода», она направлена на обеспечение свободного прохода коммерческих судов. Центральное командование ВС США собиралось привлечь к операции 15 000 военнослужащих.