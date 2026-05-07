NBC: Трамп приостановил «Проект свобода» из-за реакции Эр-Рияда
Президент США Дональд Трамп приостановил миссию «Проект свобода» в Ормузском проливе из-за реакции Саудовской Аравии. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на американских чиновников.
Старт операции вызывал гнев Эр-Рияда, утверждает источник телеканала. Саудовская Аравия сообщила США, что не позволит американским военным совершать полеты с авиабазы Принца Султана к юго-востоку от Эр-Рияда или через воздушное пространство Саудовской Аравии для поддержки этой операции.
6 мая президент США объявил о приостановке операции «Проект свобода», которую он объявил за два дня до этого. Миссия была направлена на обеспечение прохода судов через Ормузский пролив. Решение принято после обращений Пакистана и других стран, а также на фоне «значительного прогресса» в переговорах с Тегераном, утверждал Трамп.
Вместе с тем Трамп предупредил, что американские удары по Ирану могут возобновиться «на гораздо более высоком уровне и интенсивности», если Тегеран не выполнит условия сделки по открытию пролива.
После этого спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф пошутил, что «операция «Доверься мне, братан» провалилась. Теперь возвращаемся к рутине с операцией Fauxios». Это игра слов, которая может объединять faux (англ. – «поддельный») и название новостного портала Axios.