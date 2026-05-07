NBC: Трамп приостановил «Проект свобода» из-за реакции Эр-Рияда

6 мая президент США объявил о приостановке операции «Проект свобода», которую он объявил за два дня до этого. Миссия была направлена на обеспечение прохода судов через Ормузский пролив. Решение принято после обращений Пакистана и других стран, а также на фоне «значительного прогресса» в переговорах с Тегераном, утверждал Трамп.