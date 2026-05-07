Галибаф пошутил о провале операции США в Ормузском проливе
Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф с иронией прокомментировал приостановку операции США «Проект свобода» в Ормузском проливе. Свое высказывание он опубликовал в соцсети X.
«Операция «Доверься мне, братан» провалилась. Теперь возвращаемся к рутине с операцией Fauxios», – написал Галибаф.
Термин fauxios является игрой слов, которая может объединять faux (англ. – «поддельный») и название новостного портала Axios.
Президент США Дональд Трамп заявлял о подготовке операции по восстановлению прохода судов через Ормузский пролив 4 мая. Миссия получила название «Проект свобода», она направлена на обеспечение свободного прохода коммерческих судов. Центральное командование ВС США собиралось привлечь к операции 15 000 военнослужащих. 6 мая Трамп объявил о приостановке миссии «Проект свобода» для обеспечения прохода судов в Ормузском проливе.