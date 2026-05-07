Галибаф пошутил о провале операции США в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявлял о подготовке операции по восстановлению прохода судов через Ормузский пролив 4 мая. Миссия получила название «Проект свобода», она направлена на обеспечение свободного прохода коммерческих судов. Центральное командование ВС США собиралось привлечь к операции 15 000 военнослужащих. 6 мая Трамп объявил о приостановке миссии «Проект свобода» для обеспечения прохода судов в Ормузском проливе.