Главная / Политика /

Хуситы пригрозили закрыть Баб-эль-Мандебский пролив

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел правительства хуситов в Сане Хусейн аль-Эззи предупредил, что Баб-эль-Мандебский пролив у побережья Йемена может быть закрыт, если президент США Дональд Трамп продолжит препятствовать миру. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Если Сана решит закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то все человечество и джинны будут совершенно бессильны, чтобы его открыть», – написал аль-Эззи в своем заявлении на платформе X.

По его словам, Трампу и его сторонникам лучше всего немедленно прекратить все действия и политику, которые препятствуют миру, и проявить должное уважение к правам йеменского народа и нации.

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом, является ключевым транспортным узлом, направляющим морские потоки к Суэцкому каналу, в самом узком месте его ширина составляет 29 км в, что ограничивает движение двумя каналами для входящих и исходящих судов. Это один из важнейших маршрутов в мире для глобальных морских перевозок товаров, особенно сырой нефти и других видов топлива из Персидского залива в Средиземное море, а также товаров, направляющихся в Азию.

