Хуситы пригрозили закрыть Баб-эль-Мандебский пролив

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом, является ключевым транспортным узлом, направляющим морские потоки к Суэцкому каналу, в самом узком месте его ширина составляет 29 км в, что ограничивает движение двумя каналами для входящих и исходящих судов. Это один из важнейших маршрутов в мире для глобальных морских перевозок товаров, особенно сырой нефти и других видов топлива из Персидского залива в Средиземное море, а также товаров, направляющихся в Азию.