В Ормузском проливе атакован китайский нефтяной танкер
Впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке Иран атаковал китайский нефтяной танкер в Ормузском проливе, сообщило издание Caixin со ссылкой на источник.
На палубе судна возник пожар. Его название, а также информацию о пострадавших издание не раскрывает. Кроме того, остается неясным, кто атаковал танкер.
4 мая власти ОАЭ заявили об атаке беспилотников по нефтяному танкеру ADNOC в Ормузском проливе и обвинили в произошедшем Иран. Пострадавших в ходе инцидента не было.
В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Иран атаковал суда, не имеющие отношения к операции по разблокировке движения в Ормузском проливе. По его словам, среди целей оказалось южнокорейское грузовое судно.
11 марта таиландский сухогруз Mayuree Naree подвергся воздушной атаке во время прохождения через Ормузский пролив и загорелся. По данным ВМС Таиланда, из 23 членов экипажа удалось спасти 20 человек.