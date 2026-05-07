UGLD0,744-0,65%CNY Бирж.10,95+0,04%IMOEX2 615,33-0,65%RTSI1 104,09+0,15%RGBI119,43-0,01%RGBITR780,64+0,02%
Главная / Политика /

В Ормузском проливе атакован китайский нефтяной танкер

Ведомости

Впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке Иран атаковал китайский нефтяной танкер в Ормузском проливе, сообщило издание Caixin со ссылкой на источник.

На палубе судна возник пожар. Его название, а также информацию о пострадавших издание не раскрывает. Кроме того, остается неясным, кто атаковал танкер.

4 мая власти ОАЭ заявили об атаке беспилотников по нефтяному танкеру ADNOC в Ормузском проливе и обвинили в произошедшем Иран. Пострадавших в ходе инцидента не было.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Иран атаковал суда, не имеющие отношения к операции по разблокировке движения в Ормузском проливе. По его словам, среди целей оказалось южнокорейское грузовое судно.

11 марта таиландский сухогруз Mayuree Naree подвергся воздушной атаке во время прохождения через Ормузский пролив и загорелся. По данным ВМС Таиланда, из 23 членов экипажа удалось спасти 20 человек.

