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Володин призвал сохранить трамваи

Анна Суслова

Трамваи и троллейбусы необходимо модернизировать. Их работа не должна прекратиться, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Трамвай сегодня, особенно если сохранились выделенные пути, может взять на себя основную нагрузку по перевозке пассажиров, обеспечивая высокую скорость передвижения по забитым машинами улицам. При этом стоимость его модернизации несоизмеримо ниже, нежели чем строительство подземного метро» – написал он в Мах.

Сейчас модернизацию городских трамваев провели в Волгограде, Саратове, Нижнем Новгороде, Курске, Липецке, Ярославле, Краснодаре и Перми.

Володин отметил, что за последние 15 лет количество троллейбусов снизилось на 31,5%, трамвайных вагонов – на 20,5%. Сокращение их маршрутов произошло в 64 городах. Троллейбусы ходят в 75 городах, количество их маршрутов около 600. Поэтому важно сохранить и продолжить развивать данную сферу.

Володин подчеркнул, что те, кто на месте депо «строит торговые центры, совершают ошибку».

16 августа министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что Минтранс планирует расширить эксперимент с беспилотным транспортом. Сейчас технологии тестируются в Москве и Санкт-Петербурге. Позже они распространятся и на другие регионы.

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