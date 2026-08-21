Володин призвал сохранить трамваи

«Трамвай сегодня, особенно если сохранились выделенные пути, может взять на себя основную нагрузку по перевозке пассажиров, обеспечивая высокую скорость передвижения по забитым машинами улицам. При этом стоимость его модернизации несоизмеримо ниже, нежели чем строительство подземного метро» – написал он в Мах.