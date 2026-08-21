МИД КНР: меры США в отношении поддерживающих Иран стран противозаконны

В связи с заявлением Трампа экономическое воздействие на Иран может повлиять и на Китай, который является импортером около 90% иранской нефти, с нескольких направлений. Так, для того чтобы соответствовать политике Китая, Мексика рассматривает вопрос о введении высоких таможенных пошлин на экспорт товаров в КНР.