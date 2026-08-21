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Главная / Политика /

МИД КНР: меры США в отношении поддерживающих Иран стран противозаконны

Анна Суслова

Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай считает незаконными какие-либо меры со стороны Вашингтона в отношении стран, оказывающих поддержку Ирану, сообщил ТАСС.

«Я хотел бы вновь заявить, что Китай выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не одобренных Советом Безопасности ООН», – сказал он на брифинге.

Дипломат призвал все заинтересованные стороны действовать «ответственно» и решать возникающие проблемы с помощью дипломатии. Он отметил, что применение силы или оказание военного давления лишь усугубляет напряженность в мире.

20 августа президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social объявил о «самой сокрушительной экономической операции, когда-либо проводившейся против какой-либо страны» в отношении Ирана. Трамп также подчеркнул, что страны, которые будут оказывать поддержку Ирану (и сохранят торговое партнерство), также столкнутся с экономическим воздействием.

В связи с заявлением Трампа экономическое воздействие на Иран может повлиять и на Китай, который является импортером около 90% иранской нефти, с нескольких направлений. Так, для того чтобы соответствовать политике Китая, Мексика рассматривает вопрос о введении высоких таможенных пошлин на экспорт товаров в КНР.

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