МИД КНР: меры США в отношении поддерживающих Иран стран противозаконны
Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай считает незаконными какие-либо меры со стороны Вашингтона в отношении стран, оказывающих поддержку Ирану, сообщил ТАСС.
«Я хотел бы вновь заявить, что Китай выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не одобренных Советом Безопасности ООН», – сказал он на брифинге.
Дипломат призвал все заинтересованные стороны действовать «ответственно» и решать возникающие проблемы с помощью дипломатии. Он отметил, что применение силы или оказание военного давления лишь усугубляет напряженность в мире.
20 августа президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social объявил о «самой сокрушительной экономической операции, когда-либо проводившейся против какой-либо страны» в отношении Ирана. Трамп также подчеркнул, что страны, которые будут оказывать поддержку Ирану (и сохранят торговое партнерство), также столкнутся с экономическим воздействием.
В связи с заявлением Трампа экономическое воздействие на Иран может повлиять и на Китай, который является импортером около 90% иранской нефти, с нескольких направлений. Так, для того чтобы соответствовать политике Китая, Мексика рассматривает вопрос о введении высоких таможенных пошлин на экспорт товаров в КНР.