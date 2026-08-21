В Стамбуле ликвидировали крупную банду карманников, обворовывавших туристов
Управление безопасности Стамбула провело операцию против банды карманников, которые обворовывали иностранцев в общественных местах. По подозрению в совершении преступлений задержаны 20 человек, сообщила газета Hürriyet.
По данным издания, полиция установила 32 предполагаемых участника преступной группы, большинство из которых – иностранцы. Они действовали в туристических районах Стамбула, в том числе на площади Таксим, трамвайных остановках Каракей, Сиркеджи и Эминеню, в районах Долмабахче и Кабаташ.
Как установило следствие, подозреваемые действовали группами по три-шесть человек и выбирали своими жертвами преимущественно иностранных туристов. Карманники окружали их в толпе и использовали методы «сдавливания» и «прикрытия», чтобы незаметно похитить имущество.
Правоохранители установили причастность группировки к 25 эпизодам краж. В рамках операции обыски одновременно прошли по 35 адресам. Из 32 подозреваемых 20 были задержаны, еще четверо уже находились в местах лишения свободы по другим делам.
По данным Hürriyet, в структуре группировки были установлены три предполагаемых организатора и четыре их помощника.
В январе в Турции раскрыты детали деятельности преступной группировки «Каспер», которая использовала онлайн-игры GTA и Fortnite для общения, вербовки подростков и координации противоправных действий.