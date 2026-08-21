В Стамбуле ликвидировали крупную банду карманников, обворовывавших туристов

По данным издания, полиция установила 32 предполагаемых участника преступной группы, большинство из которых – иностранцы. Они действовали в туристических районах Стамбула, в том числе на площади Таксим, трамвайных остановках Каракей, Сиркеджи и Эминеню, в районах Долмабахче и Кабаташ.