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Трамп: в отношении Ирана действует политика нулевой терпимости к минированию

Анна Суслова

Все мины в международных водах Ормузского пролива обезврежены, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что любое иранское судно, которое попытается установить новые мины, будет немедленно уничтожено.

«Космические силы следят за каждым квадратным сантиметром пролива, как и за горой Пикакс и тремя уже уничтоженными ядерными объектами. Действует политика нулевой терпимости к минированию», – говорится в сообщении.

24 августа Трамп заявил, что Иран находится в военной и экономической «спирали смерти». Он добавил, что США победят всех, включая Иран. Он подчеркнул, что опросы, «которые проводят левые демократы», – фейковые. В то время как «реальные опросы» показывают, что американцы верят в победу страны.

24 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что любая страна, которая сотрудничает с Ираном, будет исключена из долларовой системы. Заявление прозвучало на фоне объявления Трампом операции «экономический День Д», направленной на изоляцию Ирана.  

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