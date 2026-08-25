Трамп: в отношении Ирана действует политика нулевой терпимости к минированию

24 августа Трамп заявил, что Иран находится в военной и экономической «спирали смерти». Он добавил, что США победят всех, включая Иран. Он подчеркнул, что опросы, «которые проводят левые демократы», – фейковые. В то время как «реальные опросы» показывают, что американцы верят в победу страны.