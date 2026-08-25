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Главная / Политика /

Армия России нанесла удар по портам Южный и Черноморск

Анна Суслова

ВС РФ нанесли поражения портовой инфраструктуре Украины и судам, задействованным в интересах украинской армии, сообщило Министерство обороны.

Согласно данным министерства, с помощью беспилотников в порту Южный были поражены два сухогруза, которые доставляли на Украину грузы военного назначения. Также были уничтожены четыре хранилища с военным имуществом и объекты инфраструктуры, которые использовались для разгрузки судов военного назначения.

В тот же день российские военные поразили резервуары с топливом в порту Черноморск.

24 августа армия России уничтожила два логистических центра в районе Одессы, где хранились боеприпасы, оружие и военная техника Украины. Также был уничтожен сухогруз в порту Одессы, который перевозил вооружение для украинской армии. В порту Южный был нанесен удар по трем резервуарам с ГСМ и четырем складам с военным имуществом.

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