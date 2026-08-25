Армия России нанесла удар по портам Южный и Черноморск

24 августа армия России уничтожила два логистических центра в районе Одессы, где хранились боеприпасы, оружие и военная техника Украины. Также был уничтожен сухогруз в порту Одессы, который перевозил вооружение для украинской армии. В порту Южный был нанесен удар по трем резервуарам с ГСМ и четырем складам с военным имуществом.