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Вылетевший из ФРГ военный самолет США подал сигнал бедствия

Сергей Пахомов

Вылетевший из Германии американский военный самолет подал сигнал бедствия. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Воздушное судно поднялось в воздух с немецкой авиабазы ВВС США Шпангдалем, расположенной неподалеку города Спангдалем. Борт летел через Эгейское море. Затем самолет возвращался через Чехию обратно. В это время он передал сигнал Squawk 7700, к которому используют при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Сейчас сервис не отслеживает судно, что указывает либо на его приземление, либо на то, что он находится вне зоны покрытия.

22 июня самолет «Победы» сел в Махачкале после сигнала бедствия. Boeing российской авиакомпании вылетел из Гюмри в 11:24 мск и примерно через час полета подал сигнал над Дагестаном, после чего снизился до высоты 3000 м. Судно направлялось в Москву, оно должно было достигнуть столицы в 15:25 мск.

29 января 2025 г. пассажирский Boeing 737, летящий рейсом Дубай – Москва под номером DP992 (авиакомпания «Победа»), подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Воздушное судно приземлилось в Астрахани, а сигнал, как оказалось, был подан по причине ложного срабатывания датчика одной из систем.

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