США и Иран смогли согласовать прекращение огня

22 августа The Financial Times сообщила, что война с Ираном для США обернулась потерей энергетического лидерства. Сбои в поставках энергоносителей с Ближнего Востока, вызванные боевыми действиями, перекрыли скромный рост собственной добычи нефти в США, который Белый дом преподносил как инструмент сдерживания цен на внутреннем рынке.