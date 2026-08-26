США и Иран смогли согласовать прекращение огня
США и Иран смогли согласовать перемирие, сообщил источник «РИА Новости», близкий к исламской республики и Пакистану.
«Оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе», – заявил собеседник агентства.
По данным источника, официально объявить о прекращении огня должны в ближайшие дни. Затем страны проведут переговоры и рабочие встречи.
22 августа The Financial Times сообщила, что война с Ираном для США обернулась потерей энергетического лидерства. Сбои в поставках энергоносителей с Ближнего Востока, вызванные боевыми действиями, перекрыли скромный рост собственной добычи нефти в США, который Белый дом преподносил как инструмент сдерживания цен на внутреннем рынке.
18 июля Иран сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с США. Однако после его окончания исламская республика решила его не продлять из-за враждебных действий Штатов.