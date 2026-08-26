Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RUAL26,185-1,19%CNY Бирж.00%IMOEX2 117,15+2,22%RTSI789,63+0,8%RGBI113,8+0,12%RGBITR771,24+0,15%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США и Иран смогли согласовать прекращение огня

Сергей Пахомов

США и Иран смогли согласовать перемирие, сообщил источник «РИА Новости», близкий к исламской республики и Пакистану.

«Оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе», – заявил собеседник агентства.

По данным источника, официально объявить о прекращении огня должны в ближайшие дни. Затем страны проведут переговоры и рабочие встречи.

22 августа The Financial Times сообщила, что война с Ираном для США обернулась потерей энергетического лидерства. Сбои в поставках энергоносителей с Ближнего Востока, вызванные боевыми действиями, перекрыли скромный рост собственной добычи нефти в США, который Белый дом преподносил как инструмент сдерживания цен на внутреннем рынке.

18 июля Иран сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с США. Однако после его окончания исламская республика решила его не продлять из-за враждебных действий Штатов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь