NBC News: Иран своими ударами нанес многомиллиардный ущерб США

11 августа The Wall Street Journal писал, что Иран нанес США ущерб на $13 млрд. С начала операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) Тегеран нанес более 2000 ударов с применением авиации, ракет и беспилотников. В результате атак были повреждены как минимум 20 объектов в восьми странах, используемых американскими военными.