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NBC News: Иран своими ударами нанес многомиллиардный ущерб США

Сергей Пахомов

Удары Ирана по разведывательным объектам и военному оборудованию США нанесли ущерб на много миллиардов долларов. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников, американские спецслужбы столкнулись с «беспрецедентными» разрушениями и убытками из атак исламской республики. Восстановление поврежденных объектов обойдется для США в миллиарды долларов.

Также телеканал задался вопросом, подготовлены ли ЦРУ и Пентагон к защите американских баз на Ближнем Востоке, учитывая понесенный ущерб.

11 августа The Wall Street Journal писал, что Иран нанес США ущерб на $13 млрд. С начала операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) Тегеран нанес более 2000 ударов с применением авиации, ракет и беспилотников. В результате атак были повреждены как минимум 20 объектов в восьми странах, используемых американскими военными. 

10 августа президент США Дональд Трамп потребовал от Тегерана выплатить компенсации за гибель и ранения американцев, а также за действия исламской республики в ходе региональных конфликтов. 

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