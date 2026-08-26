NBC News: Иран своими ударами нанес многомиллиардный ущерб США
Удары Ирана по разведывательным объектам и военному оборудованию США нанесли ущерб на много миллиардов долларов. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам собеседников, американские спецслужбы столкнулись с «беспрецедентными» разрушениями и убытками из атак исламской республики. Восстановление поврежденных объектов обойдется для США в миллиарды долларов.
Также телеканал задался вопросом, подготовлены ли ЦРУ и Пентагон к защите американских баз на Ближнем Востоке, учитывая понесенный ущерб.
11 августа The Wall Street Journal писал, что Иран нанес США ущерб на $13 млрд. С начала операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) Тегеран нанес более 2000 ударов с применением авиации, ракет и беспилотников. В результате атак были повреждены как минимум 20 объектов в восьми странах, используемых американскими военными.
10 августа президент США Дональд Трамп потребовал от Тегерана выплатить компенсации за гибель и ранения американцев, а также за действия исламской республики в ходе региональных конфликтов.