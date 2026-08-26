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В результате наводнения в Непале погибло 22 человека, 384 пропали без вести

Анна Суслова

22 человека погибли в результате наводнения в Непале, сообщил телеканал India TV. Еще 384 туриста пропали без вести.

«Предварительные данные указывают на 384 пропавших без вести путешественника, в том числе 291 иностранного гражданина и 93 гражданина Непала», – сообщило управление Непала по туризму.

Без вести пропали граждане Индии, Австралии, Нидерландов, США, Малайзии, Великобритании и Южной Африки. Национальность 111 человек не подтверждена.

В ведомстве уточнили, что информация пока проверяется. Власти ведут диалог с туристическими агентствами, гидами, местными властями и органами безопасности. Также проводится работа по установлению местонахождения и обеспечению безопасности туристов, которые находятся в пострадавших районах.

Наводнение произошло на реке Бхоте-Коси 26 августа. Вода пришла со стороны Тибета. Стихийное бедствие затронуло районы Расува, Дхадинг и Нувакот. Подъем уровня воды в реке привел к разрушениям на территории регионов.

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