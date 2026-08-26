В результате наводнения в Непале погибло 22 человека, 384 пропали без вести

В ведомстве уточнили, что информация пока проверяется. Власти ведут диалог с туристическими агентствами, гидами, местными властями и органами безопасности. Также проводится работа по установлению местонахождения и обеспечению безопасности туристов, которые находятся в пострадавших районах.