В результате наводнения в Непале погибло 22 человека, 384 пропали без вести
22 человека погибли в результате наводнения в Непале, сообщил телеканал India TV. Еще 384 туриста пропали без вести.
«Предварительные данные указывают на 384 пропавших без вести путешественника, в том числе 291 иностранного гражданина и 93 гражданина Непала», – сообщило управление Непала по туризму.
Без вести пропали граждане Индии, Австралии, Нидерландов, США, Малайзии, Великобритании и Южной Африки. Национальность 111 человек не подтверждена.
В ведомстве уточнили, что информация пока проверяется. Власти ведут диалог с туристическими агентствами, гидами, местными властями и органами безопасности. Также проводится работа по установлению местонахождения и обеспечению безопасности туристов, которые находятся в пострадавших районах.
Наводнение произошло на реке Бхоте-Коси 26 августа. Вода пришла со стороны Тибета. Стихийное бедствие затронуло районы Расува, Дхадинг и Нувакот. Подъем уровня воды в реке привел к разрушениям на территории регионов.