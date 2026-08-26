Чернышенко: РФ открыта к равноправному международному научному сотрудничеству

В этом году на форум подали заявки порядка 12 000 человек из 40 стран. Ключевой темой «Технопрома» стало прикладное применение результатов установок класса «мегасайенс», в частности, недавно запущенного Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Президент России Владимир Путин называл эту установку одним из самых мощных в мире ускорителей частиц, а по некоторым параметрам – не имеющим аналогов.