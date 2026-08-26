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Чернышенко: РФ открыта к равноправному международному научному сотрудничеству

Филипп Иванов

Россия остается открытой к равноправному международному научному сотрудничеству, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии XIII Международного форума «Технопром» в Новосибирской области.

Он подчеркнул, что у российской науки есть все заделы для разработки и внедрения отечественных высокотехнологичных продуктов, но страна сохраняет готовность к диалогу с зарубежными партнерами.

В этом году на форум подали заявки порядка 12 000 человек из 40 стран. Ключевой темой «Технопрома» стало прикладное применение результатов установок класса «мегасайенс», в частности, недавно запущенного Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Президент России Владимир Путин называл эту установку одним из самых мощных в мире ускорителей частиц, а по некоторым параметрам – не имеющим аналогов.

Вице-премьер отметил, что перед российской наукой стоят задачи по интеграции научных результатов в экономику, а также по активному вовлечению регионов в поддержку ведущих научно-образовательных центров. Все российские ученые должны получить доступ к передовой инфраструктуре и результатам экспериментов – это обусловлено цифровизацией науки и развитием ИИ.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что первые мероприятия «Технопрома» фактически начались 11 августа с визита президента в ЦКП СКИФ и кампус НГУ. Именно на форуме формировались кооперационные связи между научными школами и промышленными предприятиями.

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