Захарова призвала МАГАТЭ принять меры в отношении Киева из-за ударов по ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно принять исчерпывающие меры в отношении Украины из-за атак БПЛА на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Дипломат рассказала, что 26 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанесли удар беспилотником по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива ЗАЭС. В случае повреждения могла произойти крупная радиационная авария.
По словам Захаровой, киевские власти ведут себя все более безрассудно, провоцируя ядерную катастрофу. Она также подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский не пошел бы на подобные неразумные шаги, если бы его не поддерживали страны Запада.
22 августа беспилотник ВСУ атаковал служебный автомобиль на территории диспетчерского гидроцеха ЗАЭС. В пресс-службе электростанции подчеркнули, что Украина целенаправленно ударила по людям, находившимся на рабочем месте при исполнении своих обязанностей. 20 августа на ЗАЭС заявили о сложности доставки дизельного топлива из-за обстрелов ВСУ.