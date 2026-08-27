По словам Захаровой, киевские власти ведут себя все более безрассудно, провоцируя ядерную катастрофу. Она также подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский не пошел бы на подобные неразумные шаги, если бы его не поддерживали страны Запада.