Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VSMO22 600+3,2%CNY Бирж.12,814+1,72%IMOEX2 093,4+1,07%RTSI767,23-0,9%RGBI113,36-0,18%RGBITR768,66-0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова призвала МАГАТЭ принять меры в отношении Киева из-за ударов по ЗАЭС

Сергей Пахомов

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно принять исчерпывающие меры в отношении Украины из-за атак БПЛА на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Дипломат рассказала, что 26 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанесли удар беспилотником по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива ЗАЭС. В случае повреждения могла произойти крупная радиационная авария.

По словам Захаровой, киевские власти ведут себя все более безрассудно, провоцируя ядерную катастрофу. Она также подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский не пошел бы на подобные неразумные шаги, если бы его не поддерживали страны Запада.

22 августа беспилотник ВСУ атаковал служебный автомобиль на территории диспетчерского гидроцеха ЗАЭС.  В пресс-службе электростанции подчеркнули, что Украина целенаправленно ударила по людям, находившимся на рабочем месте при исполнении своих обязанностей. 20 августа на ЗАЭС заявили о сложности доставки дизельного топлива из-за обстрелов ВСУ.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь