Axios: США близки к сделке по приобретению части нефтяных ресурсов Венесуэлы
Белый дом ведет переговоры с временным правительством Венесуэлы о приобретении доли нефтяных ресурсов южноамериканской страны. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник в администрации США.
«Президент США Дональд Трамп близок к обеспечению энергетического будущего Америки для будущих поколений. И не только в США, но и во всем полушарии», – подчеркнул собеседник.
В обмен на предоставление США доли в собственности власти Венесуэлы получат выгоду от частных компаний, включая американских, которые будут развивать месторождения и возвращать больше нефтяных доходов республике. По данным агентства, детали сделки уточняются, но обсуждения затрагивают более десятка нефтяных месторождений, добыча на которых может достигать 90 млн баррелей в сутки.
Переговоры возглавляли госсекретарь США Марко Рубио и исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Вашингтон прикладывает много усилий к тому, чтобы доказать Каракасу выгодность этой сделки, поскольку правительство Венесуэлы чувствительно относится к обвинениям в том, что они отдают ресурсы в руки США.
22 июля газета Financial Times писала, что США получили $13 млрд от продажи нефти из Венесуэлы с января. Доходы от нефти составляют около четверти ВВП Венесуэлы, поэтому ожидалось, что ослабление санкций положительно повлияет на экономику страны. При этом пока признаки восстановления венесуэльской экономики слабо заметны. Эксперты посчитали, что это связано с тем, что США не возвращают все доходы от нефти в Венесуэлу.