Мэр Москвы сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на столицу

Всего в ночь на 29 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотников над 14 регионами России и акваториями двух морей. При массированной атаке беспилотников на Ростовскую область пострадали семь человек. В Ростове-на-Дону госпитализированы четверо пострадавших – двое взрослых и двое детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.