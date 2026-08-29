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Мэр Москвы сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на столицу

Дарья Снегова

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что экстренные службы уже приступили к работе на месте падения обломков. Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Всего в ночь на 29 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотников над 14 регионами России и акваториями двух морей. При массированной атаке беспилотников на Ростовскую область пострадали семь человек. В Ростове-на-Дону госпитализированы четверо пострадавших – двое взрослых и двое детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

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