Один человек погиб при атаке ВСУ на Севастополь
Мужчина погиб в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В результате атаки врага погиб мужчина 1981 г. р., который в этот момент находился во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе», – сообщил Развожаев.
По предварительной информации, еще три человека пострадали. Молодой человек с осколочными ранениями самостоятельно обратился в больницу. В районе Монастырского шоссе пострадали пожилые мужчина и женщина. У них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней тяжести.
Спасательная служба Севастополя зафиксировала повреждения в восьми частных домах, а также в трех многоквартирных домах. Пострадали пять автомобилей, в основном в районе Фиолента.
В Севастополе в ходе ночной атаки силы ПВО сбили 26 БПЛА.
Три человека скончались в результате атак ВСУ по Белгородской области за минувшие сутки, ранены 14. В Ростовской области пострадали семь человек. Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотников над 14 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.