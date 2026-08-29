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Один человек погиб при атаке ВСУ на Севастополь

Ася Султанова

Мужчина погиб в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В результате атаки врага погиб мужчина 1981 г. р., который в этот момент находился во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе», – сообщил Развожаев.

По предварительной информации, еще три человека пострадали. Молодой человек с осколочными ранениями самостоятельно обратился в больницу. В районе Монастырского шоссе пострадали пожилые мужчина и женщина. У них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней тяжести.

Спасательная служба Севастополя зафиксировала повреждения в восьми частных домах, а также в трех многоквартирных домах. Пострадали пять автомобилей, в основном в районе Фиолента.

В Севастополе в ходе ночной атаки силы ПВО сбили 26 БПЛА.

Три человека скончались в результате атак ВСУ по Белгородской области за минувшие сутки, ранены 14. В Ростовской области пострадали семь человек. Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотников над 14 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.

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