Один человек погиб при атаке ВСУ на Севастополь

Три человека скончались в результате атак ВСУ по Белгородской области за минувшие сутки, ранены 14. В Ростовской области пострадали семь человек. Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотников над 14 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.