Власти Хайнаня попросили туристов не драться с обезьянами
Власти китайской провинции Хайнань рекомендовали туристам не углубляться в тропические леса и не драться с обезьянами в туристических зонах. Об этом «РИА Новости» сообщили в управлении по туризму культуре, спорту, телевещанию провинции.
В профильном ведомстве подчеркнули, что в девственных тропических лесах и охраняемых природных территориях вероятность встречи с дикими животными выше. При этом в управлении уточнили, что на сегодняшний день на острове не зафиксировано случаев, когда иностранные туристы попадали в опасные ситуации из-за диких животных. В ведомстве отметили, что Хайнань остается безопасным направлением для путешественников.
В июле в Адыгее обезьяна, которая незаконно содержалась на даче, напала на 84-летнюю женщину и ее 39-летнего внука. Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм. Животное покусало женщину за нижние конечности. Мужчина получил повреждения различной степени тяжести. Обезьяна принадлежала внучке пенсионерки. Женщина пришла покормить животное.