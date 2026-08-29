Власти Хайнаня попросили туристов не драться с обезьянами

В профильном ведомстве подчеркнули, что в девственных тропических лесах и охраняемых природных территориях вероятность встречи с дикими животными выше. При этом в управлении уточнили, что на сегодняшний день на острове не зафиксировано случаев, когда иностранные туристы попадали в опасные ситуации из-за диких животных. В ведомстве отметили, что Хайнань остается безопасным направлением для путешественников.