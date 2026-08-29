Трамп-авеню в Оттаве может сменить название
Горсовет канадской Оттавы может переименовать авеню, названное в честь президента США Дональда Трампа. Такой исход допустил мэр Оттавы Марк Сатклифф в эфире канадского телеканала CBC.
«Не хочу, чтобы что-либо было названо в честь Дональда Трампа», – сказал он.
Один из жителей улицы, пока еще названной в честь американского лидера, подчеркнул: «Нам стыдно, поэтому было бы неплохо изменить название». Хотя журналисты подчеркнули, что переименование может создать проблемы с документацией, включая личные документы жителей, и трафиком в городе.
Предполагается, что переименование произойдет после канадских муниципальных выборов, которые состоятся в октябре.
Как сообщил телеканал CNN International, среди возможных новых названий для улицы рассматриваются ТАКО-авеню (от Trump always chickens out / «Трамп всегда сливается, или Трамп всегда дает заднюю»), авеню Обамы (в честь 44-го президента США демократа Барака Обамы), авеню Пелоси (в честь экс-спикера палаты демократки Нэнси Пелоси), а также авеню Мексиканского залива (в начале второго срока Трамп переименовал этот залив в Американский).
27 августа Трамп официально переименовал озеро Онтарио в озеро Америка. Он подчеркнул, что решение вступает в силу немедленно. На вопрос журналиста о том, какой сигнал Канаде он намерен послать этим решением, американский президент ответил: «Никакого».