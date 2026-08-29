Трамп-авеню в Оттаве может сменить название

Один из жителей улицы, пока еще названной в честь американского лидера, подчеркнул: «Нам стыдно, поэтому было бы неплохо изменить название». Хотя журналисты подчеркнули, что переименование может создать проблемы с документацией, включая личные документы жителей, и трафиком в городе.