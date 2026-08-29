Восемь россиян числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале
Восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе наводнения на границе Китая и Непала. Об этом сообщает посольство России в Китае. У диппредставительства нет информация об их обнаружении.
Для иностранцев, находящихся в Тибетском автономной районе, китайские власти организовали эвакуацию в Непал по альтернативному маршруту – через КПП «Чжанму». 29 августа при содействии российского посольства через этот КПП китайско-непальскую границу прошли три россиянина.
26 августа в горной части Непала на реке Бхотекоши произошел паводок. По последним данным, число жертв стихии достигло 626 человек в Непале и семи в Тибете. Причиной катастрофы стал обвал ледника. Около 3000 человек числятся пропавшими без вести, в том числе не менее 540 иностранцев, большинство из которых – индийские паломники.
Как писала The Kathmandu Post, по меньшей мере 934 человека числятся пропавшими без вести на 11 гидроэнергетических объектах в Непале.
Министр финансов страны Сварним Вагле заявил, что на восстановление после наводнения потребуется $4–5 млрд.