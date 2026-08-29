Восемь россиян числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале

26 августа в горной части Непала на реке Бхотекоши произошел паводок. По последним данным, число жертв стихии достигло 626 человек в Непале и семи в Тибете. Причиной катастрофы стал обвал ледника. Около 3000 человек числятся пропавшими без вести, в том числе не менее 540 иностранцев, большинство из которых – индийские паломники.