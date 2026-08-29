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Главная / Политика /

Силы ПВО за сутки сбили более 700 украинских беспилотников

Ася Султанова

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 715 украинских беспилотников самолетного типа и пять управляемых авиационных бомб. Об этом сообщает Минобороны. Силы ПВО также ликвидировали два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

Российская авиация, ракетные войска, артиллерия, войска беспилотных систем поразили объекты энергетики и топлива на Украине, а также склады и места сборки БПЛА, которые используют ВСУ. Кроме того, под удар попали пункты дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. Всего было атаковано 147 районов.

По данным военного ведомства, российские войска заняли населенный пункт Храповщина в Сумской области, а также Рубежное и Новоандреевку в ДНР. Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, которые Киев задействует в интересах ВСУ.

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотников над 14 регионами России и акваториями Азовского и Черного морей,

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