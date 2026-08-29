Силы ПВО за сутки сбили более 700 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 715 украинских беспилотников самолетного типа и пять управляемых авиационных бомб. Об этом сообщает Минобороны. Силы ПВО также ликвидировали два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго».
Российская авиация, ракетные войска, артиллерия, войска беспилотных систем поразили объекты энергетики и топлива на Украине, а также склады и места сборки БПЛА, которые используют ВСУ. Кроме того, под удар попали пункты дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. Всего было атаковано 147 районов.
За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотников над 14 регионами России и акваториями Азовского и Черного морей,