Силы ПВО за сутки сбили более 700 украинских беспилотников

Российская авиация, ракетные войска, артиллерия, войска беспилотных систем поразили объекты энергетики и топлива на Украине, а также склады и места сборки БПЛА, которые используют ВСУ. Кроме того, под удар попали пункты дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. Всего было атаковано 147 районов.