Сын Нетаньяху экстренно возвратился в Израиль из США из-за угрозы покушения
Сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху Яир был экстренно возвращен из США из-за угрозы жизни со стороны Ирана. Об этом сообщила служба безопасности Израиля «Шин Бет», пишет The Jerusalim Post.
«Действительно, существовала значительная угроза причинить вред Яиру Нетаньяху, и в свете этого после оценки ситуации было принято решение срочно эвакуировать его вместе с командой безопасности обратно в Израиль», – говорится в заявлении «Шин Бет» .
По данным американского издания Newsmax, израильская разведка еще в декабре 2025 г. выявила иранский заговор с целью якобы убийства Яира во Флориде и уведомила об этом американские власти. По информации источников, иранские агенты уже вели наблюдение за его домом и передвижениями в районе Майами. Яир, которого постоянно сопровождала израильская охрана, получил приказ немедленно покинуть место и вылететь в Израиль, оставив личные вещи.
Ранее израильский премьер Нетаньяху в интервью Channel 14 заявил, что Иран пытался убить одного из его сыновей, но не уточнил, о ком именно идет речь – Яире или Авнере.