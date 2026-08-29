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Сын Нетаньяху экстренно возвратился в Израиль из США из-за угрозы покушения

Ирина Овчарова

Сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху Яир был экстренно возвращен из США из-за угрозы жизни со стороны Ирана. Об этом сообщила служба безопасности Израиля «Шин Бет», пишет The Jerusalim Post.

«Действительно, существовала значительная угроза причинить вред Яиру Нетаньяху, и в свете этого после оценки ситуации было принято решение срочно эвакуировать его вместе с командой безопасности обратно в Израиль», – говорится в заявлении «Шин Бет» .

По данным американского издания Newsmax, израильская разведка еще в декабре 2025 г. выявила иранский заговор с целью якобы убийства Яира во Флориде и уведомила об этом американские власти. По информации источников, иранские агенты уже вели наблюдение за его домом и передвижениями в районе Майами. Яир, которого постоянно сопровождала израильская охрана, получил приказ немедленно покинуть место и вылететь в Израиль, оставив личные вещи.

Ранее израильский премьер Нетаньяху в интервью Channel 14  заявил, что Иран пытался убить одного из его сыновей, но не уточнил, о ком именно идет речь – Яире или Авнере. 

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