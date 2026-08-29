Сын Нетаньяху экстренно возвратился в Израиль из США из-за угрозы покушения

По данным американского издания Newsmax, израильская разведка еще в декабре 2025 г. выявила иранский заговор с целью якобы убийства Яира во Флориде и уведомила об этом американские власти. По информации источников, иранские агенты уже вели наблюдение за его домом и передвижениями в районе Майами. Яир, которого постоянно сопровождала израильская охрана, получил приказ немедленно покинуть место и вылететь в Израиль, оставив личные вещи.