Мятежники в Нигере пытались прорваться в отель к российским дипломатам

Инцидент произошел на фоне мятежа в рядах вооруженных сил Нигера. В ночь на 29 августа группа военнослужащих открыла огонь по аэропорту и президентскому дворцу. По данным Reuters, утром дворец оставался под контролем правительственных войск, но государственное телевидение перешло к мятежникам, а район вокруг аэропорта оставался спорной территорией.