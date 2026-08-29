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Мятежники в Нигере пытались прорваться в отель к российским дипломатам

Ирина Овчарова

В столице Нигера Ниамее вооруженные люди пытались проникнуть в гостиницу Bravia, где размещались сотрудники посольства РФ и депутаты парламента Конфедерации государств Сахеля (АГС). Об этом сообщил посол России в Нигере Виктор Воропаев.

«Была попытка проникновения на территорию гостиницы вооруженных людей, но она была отбита», – сказал дипломат (цитата по ТАСС). 

Вечером 28 августа он участвовал в торжественном ужине для депутатов, а ночью слышал продолжительную стрельбу .

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Первая сессия парламента АГС проходила в Ниамее с 24 по 29 августа. Заключительное заседание, назначенное на 29 августа, было отложено из-за произошедшего. В отеле Bravia проживает большинство участников сессии, в том числе делегаты из Чада и Того .

Инцидент произошел на фоне мятежа в рядах вооруженных сил Нигера. В ночь на 29 августа группа военнослужащих открыла огонь по аэропорту и президентскому дворцу. По данным Reuters, утром дворец оставался под контролем правительственных войск, но государственное телевидение перешло к мятежникам, а район вокруг аэропорта оставался спорной территорией. 

Беспорядки происходят на фоне ужесточения контроля над урановым сектором – ранее были конфискованы активы французской Orano, а на прошлой неделе правительство перераспределило бывшие лицензии в пользу государственных компаний.

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