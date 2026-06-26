Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией

Решение Уагадугу стало очередным шагом в ухудшении отношений с бывшей метрополией на фоне борьбы с исламистским мятежом, который за последнее десятилетие унес тысячи жизней и вынудил миллионы людей покинуть свои дома. Французский МИД ранее отвергал обвинения в поддержке терроризма.



Отношения между двумя странами начали ухудшаться после прихода к власти капитана Ибрагима Траоре в результате переворота в сентябре 2022 г. Под его руководством страна последовательно разрывала связи с Парижем. В июне 2026 г. Буркина-Фасо денонсировала военное соглашение с Францией, потребовав вывода французских войск с территории страны в течение месяца. Вслед за этим последовала высылка французского военного атташе за «подрывную деятельность». Таким образом, Буркина-Фасо присоединилась к числу африканских государств Сахеля (наряду с Мали и Нигером), которые полностью пересмотрели свои отношения с Францией, разорвав как военные, так и дипломатические связи.