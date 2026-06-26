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Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией

Ведомости

Правительство Буркина-Фасо объявило о прекращении дипломатических отношений с Францией, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра коммуникаций страны Гилберта Уэдраого, переданное по государственному телевидению.

«Необходимые условия для развития отношений, основанных на взаимном уважении, доверии, принципе невмешательства во внутренние дела и национальном суверенитете, отсутствуют», – заявил Уэдраого. 

Решение вступает в силу с 26 июня и принято по итогам пересмотра отношений с Парижем. Министр также обвинил Францию в поддержке «подрывных сетей» и «террористов».

Решение Уагадугу стало очередным шагом в ухудшении отношений с бывшей метрополией на фоне борьбы с исламистским мятежом, который за последнее десятилетие унес тысячи жизней и вынудил миллионы людей покинуть свои дома. Французский МИД ранее отвергал обвинения в поддержке терроризма.

Отношения между двумя странами начали ухудшаться после прихода к власти капитана Ибрагима Траоре в результате переворота в сентябре 2022 г. Под его руководством страна последовательно разрывала связи с Парижем. В июне 2026 г. Буркина-Фасо денонсировала военное соглашение с Францией, потребовав вывода французских войск с территории страны в течение месяца. Вслед за этим последовала высылка французского военного атташе за «подрывную деятельность». Таким образом, Буркина-Фасо присоединилась к числу африканских государств Сахеля (наряду с Мали и Нигером), которые полностью пересмотрели свои отношения с Францией, разорвав как военные, так и дипломатические связи.

В феврале 2026 г. СВР России сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон санкционировал спецслужбам план по ликвидации «неугодных лидеров» Африки. По данным разведки, установлена причастность Парижа к попытке переворота в Буркина-Фасо 3 января – у мятежников была задача ликвидировать президента Ибрагима Траоре.

В мае 2025 г. президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Траоре, который находился в РФ по случаю 80-летия Победы в ВОВ. Российский лидер отметил, что за последние два года РФ и Буркина-Фасо достигли существенного прогресса в развитии взаимовыгодного сотрудничества. В конце 2023 г. – после более чем 30-летнего перерыва – возобновило работу посольство России в Уагадугу.

С 2023 г. страны Африки подписали с «Рособоронэкспортом» порядка 150 контрактов на сумму более $20 млрд. Партнерами спецэкспортера являются 46 африканских стран.

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