СВР: Макрон запустил план по ликвидации «неугодных лидеров» Африки
Президент Франции Эммануэль Макрон санкционировал своим спецслужбам запуск плана по ликвидации «неугодных лидеров» Африки. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки (СВР) России.
Отмечается, что Макрон принял такое решение, «то ли вдохновившись американской операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, то ли вообразив себя вершителем судеб африканских народов». По данным СВР, администрация Макрона ищет возможности для «политического реванша» в Африке, так как в последние годы в ряде стран из числа бывших французских колоний к власти пришли патриотические силы, «не желающие служить марионетками финансово-политической олигархии французских глобалистов».
В частности, установлена причастность Парижа к попытке переворота в Буркина-Фасо 3 января. У мятежников была задача ликвидировать президента Ибрагим Траоре – одного из лидеров борьбы с неоколониализмом. Париж рассчитывал, что это привело бы к власти лояльные Франции силы в Уагадугу, а также ударило бы по всем сторонникам суверенитета и идеологии панафриканизма в Африке.
По информации СВР, внимание Франции также направлено на Мадагаскар, где в октябре 2025 г. к власти пришли силы, взявшие курс на развитие отношений с БРИКС. В Париже работают над путями свержения нового президента страны Михаэля Рандрианирины и «восстановления лояльного режима».
В мае 2025 г. президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Траоре. Глава республики находился в РФ по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда российский лидер говорил, что за последние два года РФ и Буркина-Фасо достигли существенного прогресса в развитии взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. До этого лидер африканской страны принял участие в саммите Россия – Африка, который проходил в Санкт-Петербурге в 2023 г. Тогда Траоре посетил Россию впервые.