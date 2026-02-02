СВР: Макрон запустил план по ликвидации «неугодных лидеров» Африки

В мае 2025 г. президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Траоре. Глава республики находился в РФ по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда российский лидер говорил, что за последние два года РФ и Буркина-Фасо достигли существенного прогресса в развитии взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. До этого лидер африканской страны принял участие в саммите Россия – Африка, который проходил в Санкт-Петербурге в 2023 г. Тогда Траоре посетил Россию впервые.