С 2023 года в Африке закупили российских вооружений на $20 млрд

С 2023 года в Африке закупили российских вооружений на $20 млрдСтраны континента
Российский спецэкспортер по поставкам вооружений «Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») поздравил 25 мая с Днем Африки своих африканских партнеров. Его представители приняли в этот день участие в торжественном приеме от имени министра иностранных дел России для африканского дипломатического корпуса.
«Дружба России с африканскими странами основана на десятилетиях добропорядочных и доверительных отношений. Наше государство всегда оказывало всестороннюю помощь странам континента, помогало им бороться за независимость, справедливость и свободу, в том числе надежным и эффективным оружием», – цитирует пресс-релиз компании ее гендиректор Александр Михеев. По его словам, партнерами «Рособоронэкспорта» являются 46 (из 54 полностью признанных) стран Африки, с которыми заключены межправительственные соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Доля стран континента в портфеле заказов компании составляет 30% (в феврале 2026 г. Михеев заявлял, что общий портфель заказов спецэкспортера превышает $60 млрд). Из этой доли свыше $1,7 млрд приходится на контракты с африканскими странами по проектам технологического сотрудничества, т. е. совместного производства, ремонта и модернизации вооружений. «Рособоронэкспорт», по словам его представителя, взаимодействует с африканскими партнерами как на международных выставках, так и в двустороннем формате, регулярно участвует в оборонных выставках в Египте и ЮАР. Делегации из Африки в ходе работы I Международного форума по безопасности, который начинается 26 мая в Московской области, также будут ознакомлены с образцами российских вооружений.
Проблематика военно-технического сотрудничества России с африканскими странами обсуждается на саммитах Россия – Африка. Первые два таких мероприятия прошли в 2019 и 2023 гг. в Сочи и Санкт-Петербурге, третий саммит состоится осенью 2026 г.
«Благодаря достигнутым в ходе саммита Россия – Африка договоренностям и последующей активной работе «Рособоронэкспорта» с 2023 г. по настоящий момент со странами континента подписано порядка 150 контрактных документов на сумму более $20 млрд. При этом спецэкспортер продолжает выстраивать и расширять военно-техническое и военно-технологическое сотрудничество с африканскими партнерами», – сообщил Михеев (цитата по пресс-релизу). «Рособоронэкспорт» предлагает как прямые поставки российской оборонной продукции, так и помощь в реализации различных инфраструктурных проектов. Компания рассматривает широкий спектр вариантов индустриального сотрудничества, включая организацию лицензионного и совместного производства, разработку перспективных образцов вооружения и военной техники, их модернизацию и сервисное обслуживание, говорится в сообщении спецэкспортера.
Основой военно-технического сотрудничества России со странами континента являются ее отношения с такими странами Северной Африки, как Алжир и Египет, сказал директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Эти страны с растущим промышленно-технологическим потенциалом закупают самые современные российские вооружения. В то же время уже давно развиваются отношения в этой сфере со странами Африки южнее Сахары. Особую роль в этих отношениях играют военное сотрудничество и помощь российских военнослужащих Африканского корпуса в таких странах пояса Сахеля, как Мали, Нигер, Буркина-Фасо, говорит Пухов.