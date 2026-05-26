С 2023 года в Африке закупили российских вооружений на $20 млрд

«Дружба России с африканскими странами основана на десятилетиях добропорядочных и доверительных отношений. Наше государство всегда оказывало всестороннюю помощь странам континента, помогало им бороться за независимость, справедливость и свободу, в том числе надежным и эффективным оружием», – цитирует пресс-релиз компании ее гендиректор Александр Михеев. По его словам, партнерами «Рособоронэкспорта» являются 46 (из 54 полностью признанных) стран Африки, с которыми заключены межправительственные соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Доля стран континента в портфеле заказов компании составляет 30% (в феврале 2026 г. Михеев заявлял, что общий портфель заказов спецэкспортера превышает $60 млрд). Из этой доли свыше $1,7 млрд приходится на контракты с африканскими странами по проектам технологического сотрудничества, т. е. совместного производства, ремонта и модернизации вооружений. «Рособоронэкспорт», по словам его представителя, взаимодействует с африканскими партнерами как на международных выставках, так и в двустороннем формате, регулярно участвует в оборонных выставках в Египте и ЮАР. Делегации из Африки в ходе работы I Международного форума по безопасности, который начинается 26 мая в Московской области, также будут ознакомлены с образцами российских вооружений.