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ПВО сбила 13 БПЛА на подлете к Москве

Ведомости

Ночью российские силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ, которые летели в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – добавил он в Telegram-канале. 

Над  Ленинградской областью за ночь сбито 62 БПЛА, написал губернатор Александр Дрозденко в Telegram. О последствиях власти пока не сообщали. 

В течение дня 29 августа над российскими регионами было сбито 85 БПЛА. Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Калужской областями, Крымом и Черным морем.

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