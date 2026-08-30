ПВО сбила 13 БПЛА на подлете к Москве
Ночью российские силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ, которые летели в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – добавил он в Telegram-канале.
Над Ленинградской областью за ночь сбито 62 БПЛА, написал губернатор Александр Дрозденко в Telegram. О последствиях власти пока не сообщали.
В течение дня 29 августа над российскими регионами было сбито 85 БПЛА. Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Калужской областями, Крымом и Черным морем.