Хаменеи призвал исламские страны пойти на эскалацию с США и Израилем

«Преступные правители США и фальшивый сионистский режим – заклятые враги этого единства и дружбы [исламских стран]», – заявил он. По мнению верховного лидера Ирана, Вашингтон и Тель-Авив воюют не только с Ираном и его союзниками в регионе, а со всеми мусульманами.