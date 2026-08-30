Хаменеи призвал исламские страны пойти на эскалацию с США и Израилем
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал исламские страны объединиться против США и Израиля. Это следует из его письменного обращения, передает ТАСС.
Хаменеи дал совет лидерам государств Персидского залива и Западной Азии «распознать своего настоящего врага, понять его замысел и противостоять ему».
«Преступные правители США и фальшивый сионистский режим – заклятые враги этого единства и дружбы [исламских стран]», – заявил он. По мнению верховного лидера Ирана, Вашингтон и Тель-Авив воюют не только с Ираном и его союзниками в регионе, а со всеми мусульманами.
Сами исламские страны подвергались иранским ударам с начала войны с США в связи с тем, что на их территориях находятся американские базы. Активно Иран атаковал страны Персидского залива, где ударам подвергались нефтеобъекты, а также танкеры, следующие через Ормузский пролив.
19 марта главы МИД 12 арабских и исламских стран осудили удары Ирана по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре и потребовали от Тегерана немедленно остановить атаки с применением баллистических ракет и беспилотников.