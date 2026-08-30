Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,9+0,68%MGTS1 552+1,31%BISVP9,64+1,26%IMOEX2 114,93+1,03%RTSI778,32+1,45%RGBI113,62+0,18%RGBITR771,32+0,27%
Главная / Политика /

Хаменеи призвал исламские страны пойти на эскалацию с США и Израилем

Антон Потоков

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал исламские страны объединиться против США и Израиля. Это следует из его письменного обращения, передает ТАСС.

Хаменеи дал совет лидерам государств Персидского залива и Западной Азии «распознать своего настоящего врага, понять его замысел и противостоять ему».

«Преступные правители США и фальшивый сионистский режим – заклятые враги этого единства и дружбы [исламских стран]», – заявил он. По мнению верховного лидера Ирана, Вашингтон и Тель-Авив воюют не только с Ираном и его союзниками в регионе, а со всеми мусульманами.

Сами исламские страны подвергались иранским ударам с начала войны с США в связи с тем, что на их территориях находятся американские базы. Активно Иран атаковал страны Персидского залива, где ударам подвергались нефтеобъекты, а также танкеры, следующие через Ормузский пролив.

19 марта главы МИД 12 арабских и исламских стран осудили удары Ирана по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре и потребовали от Тегерана немедленно остановить атаки с применением баллистических ракет и беспилотников.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её