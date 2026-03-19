12 исламских стран потребовали от Ирана прекратить ракетные атаки
Главы МИД 12 арабских и исламских стран на экстренной встрече в Эр-Рияде осудили удары Ирана по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. В совместном заявлении министры потребовали от Тегерана немедленно остановить атаки с применением баллистических ракет и беспилотников, которые не могут быть оправданы «ни под каким предлогом».
В документе осуждаются «преднамеренные атаки Ирана с использованием баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые были нацелены на жилые районы и гражданскую инфраструктуру, включая нефтяные объекты, опреснительные установки, аэропорты, жилые здания и дипломатические представительства». Участники подчеркнули, что эти нападения «не могут быть оправданы ни под каким предлогом и никоим образом». Заявление подписали Азербайджан, Бахрейн, Египет, Иордания, Кувейт, Ливан, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Турция и ОАЭ.
18 марта Иран атаковал один из крупнейших промышленных центров мира по производству сжиженного природного газа (СПГ) Рас-Лаффан в Катаре. Пострадало предприятие QatarEnergy. Государственная компания сообщила о «значительных пожарах» на нескольких заводах по производству СПГ в промышленном городе Рас-Лаффан. Это уже вторая атака на этот объект. Удары нанесли «значительный дальнейший ущерб», однако жертв удалось избежать — персонал эвакуировали заранее.
Иран атаковал Катар после того, как Израиль нанес удар по газовому месторождению «Южный Парс». 18 марта атаке подвергся крупнейший в республике газоперерабатывающий завод в провинции Бушер.
Президент США Дональд Трамп после этого пригрозил, что в случае новой атаки Ирана на Катар Америка уничтожит месторождение «Южный Парс» «с такой силой, которой Иран никогда не видел». При этом он заявил, что Израиль больше не будет наносить ударов по объектам иранского газового месторождения.