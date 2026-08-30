Почти 1500 БПЛА летели на Московский регион за неделю

Неделей ранее с 15 по 22 августа в сторону Московского региона в общей сложности летели 2652 беспилотника, Минувшей ночью средства ПВО ликвидировали 13 дронов ВСУ, которые направлялись в сторону столицы. Над регионами России с вечера до утра 30 августа дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 494 украинских беспилотника самолетного типа.