ЕС готовит закон об ограничении работы платформ краткосрочной аренды жилья

ЕС готовит закон об ограничении работы платформ краткосрочной аренды жильяВ результате могут пострадать такие компании, как Airbnb
Еврокомиссия приступила к разработке нового законодательного акта, который позволит городам и регионам Евросоюза ограничивать краткосрочную аренду жилья через платформы вроде Airbnb, пишет TTW. Инициатива, получившая рабочее название «Закон о доступном жилье» (Affordable Housing Act), призвана дать местным властям надежную правовую базу для борьбы с жилищным кризисом в туристических центрах. Согласно проекту, власти смогут вводить соразмерные ограничения в районах с высокой нагрузкой на рынок жилья, не опасаясь судебных исков со стороны арендодателей.
Растущий рынок Airbnb в Европе создает серьезную нагрузку на жилой фонд в самых популярных местах. По данным Евростата, в 2025 г. через платформы было забронировано 951,6 млн гостевых ночей – на 11,4% больше, чем годом ранее. В среднем по ЕС краткосрочная аренда занимает около 1,2% жилого фонда, но в таких городах, как Сорренто, Дубровник и на Канарских островах, ее доля достигает 20%. Париж, Амстердам и Берлин уже пытаются регулировать этот рынок, а Барселона планирует полностью запретить туристическую сдачу квартир к 2028 г.
Главная проблема, которую призван решить новый закон, – недоступность жилья для работников туристической отрасли. По данным Еврокомиссии, цены на жилье в ЕС с 2013 г. выросли более чем на 60%, а средняя арендная плата увеличилась примерно на 20%. При этом количество краткосрочных аренд с 2018 по 2024 г. выросло на 93%. В результате горничные, повара, гиды и сотрудники аэропортов вынуждены жить в отдаленных пригородах, а рестораны, отели и музеи испытывают нехватку персонала.
Как пишет издание, новый закон не вводит общеевропейского запрета на Airbnb, а создает единую методологию для определения районов с дефицитом жилья и критерии оценки соразмерности ограничений. Как подчеркивают в Еврокомиссии, это позволит национальным и местным властям действовать более уверенно, опираясь на прозрачные правила. Ожидается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявит об инициативе в сентябре, а ключевая цель – не устранение краткосрочной аренды, а создание системы, в которой жители, гости, хозяева и отели смогут сосуществовать, а работники туристической сферы смогут жить рядом с работой.
В марте, по данным аналитического центра «Домклик», лидерами по темпам удорожания первичного жилья стали Венгрия (+20%), Казахстан (+16,6%) и Белоруссия (+15,8%). Также заметный рост зафиксирован в Хорватии (+14%), Португалии (+13,8%), Турции (+13,7%) и Испании (+12,5%). Более умеренная динамика отмечена в Сербии (6,1%), на Кипре (5,9%), в Китае (2,5%) и Черногории (2,2%). По оценке аналитиков, рост цен в странах Южной и Восточной Европы и Турции поддерживается спросом со стороны инвесторов и удаленных сотрудников IT- и финансовых компаний.