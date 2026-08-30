ЕС готовит закон об ограничении работы платформ краткосрочной аренды жилья

Растущий рынок Airbnb в Европе создает серьезную нагрузку на жилой фонд в самых популярных местах. По данным Евростата, в 2025 г. через платформы было забронировано 951,6 млн гостевых ночей – на 11,4% больше, чем годом ранее. В среднем по ЕС краткосрочная аренда занимает около 1,2% жилого фонда, но в таких городах, как Сорренто, Дубровник и на Канарских островах, ее доля достигает 20%. Париж, Амстердам и Берлин уже пытаются регулировать этот рынок, а Барселона планирует полностью запретить туристическую сдачу квартир к 2028 г.