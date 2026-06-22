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Booking.com обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений

Ведомости

В отношении сервиса бронирования гостиниц Booking.com составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). Об этом свидетельствуют данные картотеки судебных дел.

Материал зарегистрирован в одном из столичных судов, дата рассмотрения пока не назначена. Санкция статьи предусматривает для юридических лиц штраф до 5 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Booking.com – крупнейшая в мире платформа для бронирования отелей, апартаментов, вилл и другого жилья в путешествиях. Компания зарегистрирована в Нидерландах.

5 марта 2022 г. Booking.com приостановил работу в России и Белоруссии на фоне специальной военной операции на Украине. До этого аналогичное решение принял сервис бронирования жилья Airbnb.

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