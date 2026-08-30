Песков: Россия предлагает Армении провести референдум по вступлению в ЕС
Российская сторона предложит Еревану провести референдум по вопросу вступления в ЕС на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент, разумеется, использует эту встречу [с Пашиняном] для того, чтобы еще раз возобновить нашу аргументацию. Но мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. И конечно, решение о своей судьбе будут принимать сами армяне», – сказал он.
В Кремле отметили, что референдум предложили и главы государств ЕАЭС, которые приняли соответствующее заявление на недавнем саммите в Астане.
Ереван проводит последовательное сближение с ЕС последние месяцы. 24 августа Пашинян объявил, что Армения намерена в ближайшее время начать процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Вместе с тем, в 2025 г. Пашинян сам подчеркивал, что окончательное решение о вступлении в ЕС должно быть принято на референдуме.
Одновременно Армения стремится дистанцироваться от объединений, связанных с Россией. В конце августа Пашинян заявил, что был бы рад исключению его страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой Армения приостановила участие в феврале 2024 г.