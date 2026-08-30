Песков: Россия предлагает Армении провести референдум по вступлению в ЕС

«Президент, разумеется, использует эту встречу [с Пашиняном] для того, чтобы еще раз возобновить нашу аргументацию. Но мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. И конечно, решение о своей судьбе будут принимать сами армяне», – сказал он.