Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RUAL25,25+0,88%CNY Бирж.12,9+0,68%IMOEX2 114,93+1,03%RTSI778,32+1,45%RGBI113,62+0,18%RGBITR771,35+0,27%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Россия предлагает Армении провести референдум по вступлению в ЕС

Максим Цуланов
Елена Мухаметшина

Российская сторона предложит Еревану провести референдум по вопросу вступления в ЕС на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент, разумеется, использует эту встречу [с Пашиняном] для того, чтобы еще раз возобновить нашу аргументацию. Но мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. И конечно, решение о своей судьбе будут принимать сами армяне», – сказал он.

В Кремле отметили, что референдум предложили и главы государств ЕАЭС, которые приняли соответствующее заявление на недавнем саммите в Астане.

Ереван проводит последовательное сближение с ЕС последние месяцы. 24 августа Пашинян объявил, что Армения намерена в ближайшее время начать процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Вместе с тем, в 2025 г. Пашинян сам подчеркивал, что окончательное решение о вступлении в ЕС должно быть принято на референдуме.

Одновременно Армения стремится дистанцироваться от объединений, связанных с Россией. В конце августа Пашинян заявил, что был бы рад исключению его страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой Армения приостановила участие в феврале 2024 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её