Лавров: активность НАТО в Арктике создает угрозу для России

Лавров напомнил, что Россия является ведущим арктическим государством. Она готова к возобновлению деятельности Арктического совета, в котором будут учитываться интересы всех государств. Однако Кремль может проводить собственную политику в регионе, если Запад будет продолжать обсуждения по Арктике без участия России.