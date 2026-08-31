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Главная / Политика /

Лавров: активность НАТО в Арктике создает угрозу для России

Анна Суслова

НАТО пытается провести милитаризацию Арктики и создает очаги напряженности в регионе, написал глава МИД РФ Сергей Лавров в статье, опубликованной на официальном сайте министерства.

«Такая военная активность на Крайнем Севере создает прямые угрозы безопасности России. Повышаются риски инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженную конфронтацию с потенциально катастрофическими последствиями», – говорится в тексте статьи.

Лавров подчеркнул, что сохранение Арктики в качестве зоны мира соответствует интересам как России, так и остального международного сообщества. Он добавил, что западные страны не скрывают своих намерений по превращению Арктики в инструмент сдерживания РФ.

Лавров напомнил, что Россия является ведущим арктическим государством. Она готова к возобновлению деятельности Арктического совета, в котором будут учитываться интересы всех государств. Однако Кремль может проводить собственную политику в регионе, если Запад будет продолжать обсуждения по Арктике без участия России.

«Мы продолжим комплексное освоение высоких широт, обустройство инфраструктуры нашей арктической зоны в соответствии с российским законодательством и стоящими перед страной целями развития», – резюмировал Лавров.

Он подчеркнул, что РФ вправе проводить собственную политику в регионе, а «разговор с Россией языком санкций и угроз не имеет перспектив».

В августе президент России Владимир Путин заявил о росте угрозы со стороны НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что на данной территории создаются новые блоки.

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