Путин заявил об угрозе просачивания НАТО в Азию
Президент России Владимир Путин заявил о росте угрозы со стороны НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Мы видим, что здесь, к сожалению, растет конфликтный потенциал, сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки», – сказал он.
12 августа российский лидер принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ) на борту крейсера «Варяг». Во время мероприятия он также заслушал доклад командующего ТОФ Виктора Лиины.
Во время визита Путин отметил, что Токио ввел против Москвы необоснованные санкции. Он добавил, что Япония, хоть и ссылается на украинский конфликт, но не вдается в его подробности. Путин отметил, что ему бы хотелось понять намерения Токио.