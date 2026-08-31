Песков подтвердил попытки ЕС вмешаться в российские выборы
Попытки вмешательства в российские выборы в Госдуму со стороны Европы очевидны. Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил в интервью «Известиям».
«То, что всегда были, есть и будут попытки вмешательства в наши внутренние дела, – это очевидно», – заявил Песков (цитата по «Известиям»).
Он подчеркнул, что Россия готова к подобной ситуации. По словам представителя Кремля, у государства есть богатый опыт в сфере противодействия пободным вмешательствам.
31 августа Служба внешней разведки России сообщила, что страны Евросоюза хотят дестабилизировать ситуацию в России перед выборами в Госдуму. Они ориентировали киевский режим на активные диверсионно-террористических атаки и удары по объектам на освобожденных российских территориях и в глубине России. Также Украина может попытаться провести кибератаки на инфраструктуру выборов.
22 августа президент России Владимир Путин отметил, что киевские власти пытаются сорвать выборы и запугать людей. Он подчеркнул, что РФ не позволит этого сделать, а информационно-психологическое воздействие на общество «обречено на провал».