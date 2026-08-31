31 августа Служба внешней разведки России сообщила, что страны Евросоюза хотят дестабилизировать ситуацию в России перед выборами в Госдуму. Они ориентировали киевский режим на активные диверсионно-террористических атаки и удары по объектам на освобожденных российских территориях и в глубине России. Также Украина может попытаться провести кибератаки на инфраструктуру выборов.