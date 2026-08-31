Путин: результаты выборов подтверждают поддержку Токаева народом Казахстана

Путин: результаты выборов подтверждают поддержку Токаева народом КазахстанаЛидеры встретились на полях саммита ШОС
Результаты парламентских выборов в Казахстане подтверждают, что народ поддерживает курс президента Касым-Жомарта Токаева, заявил Владимир Путин на встрече с ним в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Результаты голосования подтверждают, что народ Казахстана поддерживает выбранный вами курс на дальнейшее развитие Казахстана, укрепление его внутриполитической стабильности, развитие экономики», – сказал Путин.
Президент России также отметил высокую явку на выборах. По его словам, двусторонние отношения России и Казахстана активно развиваются практически по всем направлениям. Товарооборот между странами в 2026 г. вырос, а правительства продолжают работу над крупными совместными проектами и реализацией достигнутых договоренностей.
Особое внимание Путин уделил гуманитарному сотрудничеству. По его словам, около 60 000 студентов из Казахстана обучаются в российских вузах. Он также отметил открытие в Омске филиала одного из ведущих казахстанских вузов.
Токаев, в свою очередь, поблагодарил Путина за поздравления с завершением парламентских выборов. Он напомнил, что в 2026 г. в Казахстане была принята новая конституция и впервые избран однопалатный курултай.
По словам Токаева, Россия остается основным инвестиционным и торговым партнером Казахстана. Он также поддержал развитие гуманитарных контактов между двумя странами, подчеркнув, что Казахстан не намерен разрывать сложившиеся связи с Россией.
23 августа в Казахстане прошли выборы в парламент по новой Конституции. Досрочное голосование состоялось по пропорциональной системе с проходным барьером 5%. Явка составила 74,08%. На 145 мест в курултае с пятилетним сроком полномочий претендовали 545 кандидатов от семи партий. Наибольшее число кандидатов – 186 – выдвинула пропрезидентская центристская партия «Адилет» («Справедливость»).
28 августа депутаты курултая избрали лидера партии «Адилет» Айбека Дадебая новым председателем парламента Казахстана. По итогам тайного голосования его кандидатуру поддержали 144 депутата, кандидатуру Дадебая выдвинул Токаев. В этот же день Токаев подписал указ об отставке правительства.