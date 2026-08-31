Путин: результаты выборов подтверждают поддержку Токаева народом Казахстана

Президент России также отметил высокую явку на выборах. По его словам, двусторонние отношения России и Казахстана активно развиваются практически по всем направлениям. Товарооборот между странами в 2026 г. вырос, а правительства продолжают работу над крупными совместными проектами и реализацией достигнутых договоренностей.