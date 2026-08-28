Лидер партии «Адилет» возглавил парламент Казахстана
Депутаты курултая избрали лидера партии «Адилет» Айбека Дадебая новым председателем парламента Казахстана, сообщило информационное агентство «Казинформ».
По итогам тайного голосования его кандидатуру поддержали 144 депутата. Один бюллетень был признан испорченным. Кандидатуру Дадебая выдвинул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Согласно Конституции страны, президент сам может выдвигать кандидата на данный пост из числа депутатов курултая при условии, что он свободно владеет казахским языком. Как отметил Токаев, Дадебай обладает большим опытом в государственном управлении.
1 июля в силу вступила новая Конституция Казахстана. Она предполагает переход от двухпалатного парламента к однопалатному курултаю. Документ также предусматривает восстановление должности вице-президента и народного совета с правом законодательной инициативы.