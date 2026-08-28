Лидер партии «Адилет» возглавил парламент Казахстана

По итогам тайного голосования его кандидатуру поддержали 144 депутата. Один бюллетень был признан испорченным. Кандидатуру Дадебая выдвинул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Согласно Конституции страны, президент сам может выдвигать кандидата на данный пост из числа депутатов курултая при условии, что он свободно владеет казахским языком. Как отметил Токаев, Дадебай обладает большим опытом в государственном управлении.