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Администрация Трампа заключила соглашения о снижении цен на лекарства

Татьяна Мозолевская

Администрация президента США Дональда Трампа заключила новые соглашения о снижении цен на лекарства с девятью биотехнологическими и фармацевтическими компаниями, сообщил Bloomberg.

В число участников вошли UCB, BridgeBio Pharma, Sun Pharmaceutical Industries, Teva Pharmaceutical Industries, Astellas Pharma, Alcon, BeOne Medicines, CSL и Kyowa Kirin.

По словам Трампа, в рамках соглашений цены на препараты должны соответствовать самым низким уровням, доступным в других странах. Компании предоставят скидки на амбулаторные лекарства для государственных программ Medicaid, чтобы цены для штатов соответствовали стоимости препаратов за рубежом. Участие отдельных программ Medicaid в соглашениях будет добровольным.

Трамп заявил, что с учетом новых соглашений к его инициативе по так называемым наиболее благоприятным ценам присоединились уже 26 компаний, на которые приходится около 90% американского фармацевтического рынка. «Остальные 10% присоединятся – у них нет выбора», – сказал президент.

Новые соглашения стали продолжением политики администрации Трампа по снижению стоимости рецептурных препаратов, пишет Bloomberg. Ранее аналогичные договоренности были заключены с 17 крупными фармкомпаниями, включая Pfizer и Eli Lilly.

При этом соглашения не затрагивают стоимость лекарств для более чем 160 млн американцев, которые получают медицинскую страховку через работодателей. Кроме того, Medicaid уже получает от производителей значительные скидки в соответствии с законодательством.

28 июля The Wall Street Journal писал, что администрация Трампа прекращает субсидирование программы льготного лекарственного обеспечения Medicare. По данным издания, решение приведет к росту расходов на рецептурные препараты для части пожилых американцев, поскольку программа позволяла сдерживать увеличение страховых взносов.

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