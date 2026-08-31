Администрация Трампа заключила соглашения о снижении цен на лекарства

Трамп заявил, что с учетом новых соглашений к его инициативе по так называемым наиболее благоприятным ценам присоединились уже 26 компаний, на которые приходится около 90% американского фармацевтического рынка. «Остальные 10% присоединятся – у них нет выбора», – сказал президент.