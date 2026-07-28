WSJ: США прекратит программу субсидирования лекарств по программе Medicare

В мае 2025 г. Трамп требовал от крупнейших фармацевтических компаний существенно снизить цены на лекарства. Тогда он заявлял, что США как крупнейший покупатель лекарственных препаратов должны получать наиболее выгодные условия. Он также говорил, что Вашингтон «больше не будет субсидировать здравоохранение других стран» и не намерен мириться с завышением цен со стороны крупных фармацевтических компаний.