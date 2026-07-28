WSJ: США прекратит программу субсидирования лекарств по программе Medicare
Администрация президента США Дональда Трампа прекращает субсидирование программы льготного лекарственного обеспечения Medicare. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным издания, решение приведет к росту расходов на рецептурные препараты для части пожилых американцев, поскольку программа позволяла сдерживать увеличение страховых взносов.
В 2026 г. в рамках этой меры страховые компании получат около $3,6 млрд субсидий, которые компенсируют рост стоимости страховых планов Medicare, покрывающих расходы на лекарства.
В мае 2025 г. Трамп требовал от крупнейших фармацевтических компаний существенно снизить цены на лекарства. Тогда он заявлял, что США как крупнейший покупатель лекарственных препаратов должны получать наиболее выгодные условия. Он также говорил, что Вашингтон «больше не будет субсидировать здравоохранение других стран» и не намерен мириться с завышением цен со стороны крупных фармацевтических компаний.