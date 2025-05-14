Дональд Трамп требует от фармацевтических компаний снижения цен до 90%

Это либо непонимание, либо имитация непонимания, как работает ценообразование конкретно на американском фармрынке, говорит политолог Глеб Кузнецов. Он объяснил, что цены не устанавливаются компаниями, а формируются исходя из существующих законов и практик. «Здесь нужна полноценная реформа, переосмысление архитектуры всей системы здравоохранения, которая в Америке на сегодняшний день не носит характер соцуслуги, а коммерциализирована максимальным образом. Это бизнес и для клиник, и для страховщиков, и для врачей, и для, безусловно, фармкомпаний. В других странах на это смотрят по-другому, воспринимая здравоохранение прежде всего как социальную сферу. Это определяет и подходы к регуляции, и, безусловно, ценообразование», – говорит эксперт. Кроме того, фарминдустрия США обладает одним из самых влиятельных лобби, которое торпедирует любые попытки серьезных реформ. Кузнецов предположил, что администрация Трампа выберет несколько близких к себе компаний, последние символически снизят цены на некоторые наименования, а президент в свойственной ему манере объявит о новой победе.