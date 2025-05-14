Дональд Трамп требует от фармацевтических компаний снижения цен до 90%Эта его инициатива понравится избирателям, но не решит проблему
Снижение цен на фармацевтическую продукцию в США составит «возможно, 90%», заявил президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов. «Снижение цен на препараты составит <...> в зависимости от того, как вы хотите анализировать это <...> где-то между 59 и 80% и, я думаю, даже 90%», – сказал Трамп. Соответствующий указ, подписанный им в ночь на 13 мая, гласит: «Американцам больше не придется платить почти в 3 раза больше за одни и те же лекарства, часто производимые на одних и тех же фабриках. Как крупнейший покупатель лекарств, американцы должны получать самые выгодные предложения».
По словам самого Трампа, США «больше не будут субсидировать здравоохранение других стран» и не будут терпеть раздувание цен со стороны больших фармкомпаний. Но он подчеркнул, что этим компаниям и самим, возможно, не хотелось действовать таким образом, но они были вынуждены из-за давления других стран. В связи с этим президент в очередной раз вспомнил Евросоюз, назвав его «очень жестоким».
В тексте указа прописано два основных подхода, направленных на борьбу с дорогими лекарствами. Во-первых, министр финансов Скотт Бессент и торгпред Джеймисон Грир должны будут принять «все необходимые» меры для предотвращения «любых» действий иностранных государств, которые могут ущемлять американского потребителя. Во-вторых, министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший должен обеспечить программы прямых продаж лекарств клиентам по максимально льготным ценам. Сначала пройдут прямые переговоры с компаниями в течение 30 дней, но в случае их осложнения минздрав может предложить принять специальные законы.
В указе представлен список документов, образующих правовую базу таких действий. При этом в нем отсутствует список как фармкомпаний, которые «завышают» цены на свою продукцию, так и стран, которые якобы принуждают их это делать.
Это либо непонимание, либо имитация непонимания, как работает ценообразование конкретно на американском фармрынке, говорит политолог Глеб Кузнецов. Он объяснил, что цены не устанавливаются компаниями, а формируются исходя из существующих законов и практик. «Здесь нужна полноценная реформа, переосмысление архитектуры всей системы здравоохранения, которая в Америке на сегодняшний день не носит характер соцуслуги, а коммерциализирована максимальным образом. Это бизнес и для клиник, и для страховщиков, и для врачей, и для, безусловно, фармкомпаний. В других странах на это смотрят по-другому, воспринимая здравоохранение прежде всего как социальную сферу. Это определяет и подходы к регуляции, и, безусловно, ценообразование», – говорит эксперт. Кроме того, фарминдустрия США обладает одним из самых влиятельных лобби, которое торпедирует любые попытки серьезных реформ. Кузнецов предположил, что администрация Трампа выберет несколько близких к себе компаний, последние символически снизят цены на некоторые наименования, а президент в свойственной ему манере объявит о новой победе.
Согласно открытым данным, в период 2023–2024 гг. организации, связанные с фармотраслью, пожертвовали кандидатам от республиканской (Трамп – республиканец) и демократической партий $16 млн. При этом первые получили $8,8 млн, а последние – $7,1 млн. Как сообщил телеканал CNBC, на фоне публикации указа Трампа котировки нескольких крупных производителей фармацевтики увеличились на 2–4%.
В начале мая администрация опубликовала бюджетный запрос на 2026 финансовый год, предусматривающий сокращение нескольких социальных программ, включая связанные с услугами по здравоохранению для ветеранов. Основные соцпрограммы медстрахования типа Medicare и Medicaid напрямую не затронуты, но противники Трампа утверждают, что в итоге и эти программы будут косвенно урезаться.
В первое президентство (2017–2021) в 2020 г. Трамп пытался реализовать похожую стратегию по снижению цен на лекарства, но в итоге некоторые компании обратились в суд и инициативу заблокировали.
Нынешний указ – попытка Трампа показать электорату, что он заботится об их благосостоянии, считает ведущий сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Но без поддержки конгресса реализовать такие планы даже частично будет трудно, резюмировал американист.