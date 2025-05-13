Выступление Трампа на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии. Главное

«Я считаю, что судить – дело бога, а моя задача – защищать Америку и продвигать ее основные интересы: стабильность, процветание и мир. Это действительно то, чего я хочу. Я никогда не поколеблюсь применить силу, если это потребуется для защиты страны или наших союзников. И не будет пощады тем, кто попытается причинить нам или нашим партнерам вред. Без пощады. Они это понимают, – сказал он. – Если вы угрожаете Америке или ее союзникам, вы столкнетесь с подавляющей мощью и разрушительной силой. У нас есть то, о чем вы даже не слышали. Если бы вы узнали – сказали бы: «Вау».