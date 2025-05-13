Выступление Трампа на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии. Главное

Выступление Трампа на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии. ГлавноеОн уделил особое внимание возможным переговорам России и Украины и объявил о снятии санкций с Сирии
Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии затронул важные геополитические вопросы, включая ситуацию на Украине, переговоры по ядерной сделке с Ираном а также отношения с новым правительством Сирии.
Трамп также рассказал участникам форума о том, что его администрации удалось добиться за четыре месяца его президентства, включая улучшение на границе с Мексикой, снижение инфляции и цен и увеличение рабочих мест.
Американский президент также подчеркнул важность достигнутых торговых соглашений с Китаем и Великобританией.
Возможная встреча по Украине в Турции
Трамп заметил, что продолжает «неустанно» работать над тем, чтобы положить конец украинскому конфликту. В связи с этим он подчеркнул важность возможных переговоров между Москвой и Киевом в Турции, выразив надежду на их положительные результаты.
«Очень важно, что на этой неделе, вероятно в четверг, в Турции пройдут переговоры, которые могут принести неплохие результаты», – сказал Трамп.
Он также сообщил о том, что американские официальные лица направляются в Турцию. «Наши представители отправятся туда – [госсекретарь] Марко [Рубио] поедет, другие тоже. Посмотрим, сможем ли мы чего-то добиться», – добавил он.
Трамп подчеркнул, что хочет остановить гибель людей с обоих сторон.
Американский лидер также поблагодарил Саудовскую Аравию за конструктивную роль в содействии переговорам по Украине. «Вы действительно были потрясающими. Вы сделали все возможное для нас. Большое спасибо. Если нам удастся достичь мира, мы особо отметим ваш вклад. Вы действительно заложили отличную основу. Спасибо вам огромное. Мы признательны», – сказал он.
Трамп также заявил, что всегда будет отдавать предпочтение миру и партнерству, когда это возможно.
«Только глупец думает иначе. В последние годы слишком много американских президентов были убеждены, что наша задача – заглядывать в души иностранных лидеров и использовать американскую политику для наведения справедливости», – подытожил он.
11 мая Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он уточнил, что Москва настроена на серьезный переговорный процесс, чтобы устранить первопричины конфликта и выйти на установление долгосрочного прочного мира. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности приехать на встречу лично. Свой визит в Турцию 15 мая также допустил Трамп.
Спецпосланник президента США Кит Келлог рассказал, что Вашингтон надеется на приезд Путина на переговоры российской и украинской делегаций в Стамбул. По его словам, в таком случае на встречу прибудет и Трамп. Келлог добавил, что прямые переговоры России и Украины в Турции могут стать «замечательной встречей».
Снятие сирийских санкций
В ходе своего выступления Трамп объявил о снятии санкции с Сирии, чтобы дать измученной конфликтом стране шанс на новое будущее.
«Я намерен распорядиться о прекращении действия санкций против Сирии, чтобы дать ей шанс на великое будущее. Санкции были жесткими и разрушительными и в свое время действительно играли важную роль, но сейчас настало их [сирийцев] время сиять. Мы снимаем все санкции. Я думаю, у них есть все шансы – судя по людям, духу и тому, что я слышу – добиться успеха», – сказал он.
Трамп объяснил, что в Сирии, пережившей множество страданий и потерь, появилось новое правительство, которое, как он надеется, сумеет стабилизировать обстановку в стране и обеспечить мир.
«Мы хотим видеть именно такую Сирию. Эта страна уже пережила достаточно трагедий, войн и гибели людей на протяжении многих лет. Именно поэтому моя администрация уже сделала первые шаги к восстановлению нормальных отношений между США и Сирией – впервые за более чем десятилетие», – добавил он.
Трамп также сообщил, что Рубио встретится с новым министром иностранных дел Сирии в Турции уже на этой неделе.
«Это особенно важно после моих обсуждений сирийского вопроса с наследным принцем, а также с президентом Турции [Реджеп Тайип] Эрдоганом, который позвонил мне на днях и также высказал похожее мнение, как и некоторые другие мои друзья и уважаемые мною люди на Ближнем Востоке, – сказал он. – Так что я говорю: удачи тебе, Сирия. Покажи нам нечто особенное… Думаю, они покажут нечто особенное. В мире много хороших людей – и мы будем поддерживать их везде, где сможем».
12 мая Трамп объявил, что Вашингтон может ослабить санкции против Сирии, поскольку хочет дать ей «новый старт».
Трамп заметил, что Эрдоган просил его об этом.
25 марта агентство Reuters со ссылкой на шесть источников сообщило, что Вашингтон передал руководству Сирии перечень условий, выполнение которых может привести к частичному ослаблению американских санкций в отношении Дамаска.
Среди ключевых условий: уничтожение всех оставшихся запасов химического оружия, сотрудничество в борьбе с терроризмом и недопущение иностранных граждан на руководящие посты в правительственных структурах Сирии. По данным источников, в последние месяцы в министерство обороны Сирии были назначены несколько иностранных бывших боевиков, что вызвало обеспокоенность у западных государств.
Кроме того, Вашингтон потребовал от сирийской стороны назначить координатора для оказания содействия в расследовании дела американского журналиста Остина Тайса, пропавшего в Сирии более 10 лет назад.
В случае выполнения всех требований США готовы продлить на два года существующее исключение из санкционного режима для ряда сделок с сирийскими госструктурами, а также рассмотреть возможность выдачи дополнительных лицензий.
В конце февраля главы МИД Евросоюза приняли решение снять ряд ограничений на ключевые экономические секторы Сирии. Ограничения снимаются с энергетического и транспортного секторов.
6 января США объявили о временном выводе из-под санкций определенных финансовых операций с правительственными учреждениями Сирии, транзакций, связанных с энергоресурсами, а также переводов через Центральный банк страны.
Переговоры с Ираном
В своей речи Трамп затронул и вопрос ядерной сделки с Ираном. Раскритиковав руководство страны, он все же заявил, что рассчитывает на сделку с Тегераном и пригрозил максимальным давлением в случае отказа от нее.
«И все же я выступаю сегодня не только для того, чтобы осудить хаос, созданный лидерами Ирана в прошлом, но и для того, чтобы предложить им новый путь – гораздо лучший путь к более светлому и обнадеживающему будущему. Как я уже не раз показывал, я готов положить конец прежним конфликтам и создать новые партнерства ради лучшего и более стабильного мира, даже если между нами существуют глубокие разногласия – а они, очевидно, есть», – сказал он.
Трамп заявил, что не считает Иран вечным врагом и что его взгляды нередко ошибочно воспринимают.
«Я не люблю постоянных врагов, но иногда они необходимы, чтобы выполнять работу правильно. Враги мотивируют. На самом деле, одни из самых близких друзей США – это страны, с которыми мы в прошлом вели войны. Теперь они наши союзники и друзья», – объяснил он.
Трамп заявил о своем желании достичь соглашения с Тегераном. «Я хочу заключить сделку с Ираном. Если мне удастся договориться с Ираном – я буду очень рад. Это сделает регион и весь мир безопаснее», – отметил он.
Но если иранское руководство отвергнет эту протянутую руку и продолжит агрессию против своих соседей, у нас не останется иного выбора, кроме как вновь применить политику максимального давления, довести экспорт нефти Ирана до нуля – как я уже делал», – сказал американский президент.
Трамп добавил, что Вашингтон примет все необходимые меры, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие.
«У Ирана не будет ядерного оружия – никогда. Но, при этом, у Ирана может быть гораздо более светлое будущее. Однако мы никогда не позволим, чтобы Америка и ее союзники подвергались угрозам терроризма или ядерной атаке, – сказал он. – Выбор за Ираном. Мы искренне хотим, чтобы эта страна была успешной, прекрасной, безопасной. Но у нее не может быть ядерного оружия».
Трамп также отметил, что предложение США не будет действовать вечно. «Время – сейчас. У нас нет много времени на ожидание. Все происходит очень быстро – прямо сейчас. Поэтому им нужно принять решение», – подитожил он.
Американо-иранские встречи по ядерной проблеме Ирана и отмене американских санкций проходят с апреля. Вашингтон опасается, что Тегеран в рамках своей программы может разработать ядерное оружие. Иранская сторона, в свою очередь, заявляет о мирном использовании программы.
24 апреля Рубио заявил, что Вашингтон предварительно согласен предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но при условии, что она будет основана исключительно на импортном ядерном топливе.
О применении военной силы
Трамп отметил, что его администрация предложила крупнейший оборонный бюджет в истории – $1 трлн.
«Мы получаем лучшие ракеты, лучшее вооружение. И, знаете, мне не нравится этим заниматься, но это необходимо, потому что мы верим в мир через силу, – сказал он. – Нужно быть сильными, иначе могут произойти плохие вещи».
Одновременно Трамп выразил надежду, что США никогда не придется использовать это оружие, подчеркнув, что разрушительная мощь некоторых из этих вооружений – «беспрецедентна».
«Я считаю, что судить – дело бога, а моя задача – защищать Америку и продвигать ее основные интересы: стабильность, процветание и мир. Это действительно то, чего я хочу. Я никогда не поколеблюсь применить силу, если это потребуется для защиты страны или наших союзников. И не будет пощады тем, кто попытается причинить нам или нашим партнерам вред. Без пощады. Они это понимают, – сказал он. – Если вы угрожаете Америке или ее союзникам, вы столкнетесь с подавляющей мощью и разрушительной силой. У нас есть то, о чем вы даже не слышали. Если бы вы узнали – сказали бы: «Вау».
2 мая Белым домом был опубликован проект федерального бюджета, в котором говорится, что США намерены в 2026 финансовом году увеличить военные расходы на 13% по сравнению с $883,7 млрд в 2025 г. до $1,01 трлн.
Администрация президента США также планирует урезать не относящиеся к обороне расходы на $163 млрд.